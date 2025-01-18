Λογαριασμός
19χρονος Παλαιστίνιος επιτέθηκε με μαχαίρι σε Ισραηλινούς στο Τελ Αβίβ - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Δράστης ήταν ένας 19χρονος Παλαιστίνιος από την Τουλκεράμ - Τρεις τραυματίες, ένας σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο - Η Χαμάς χαιρέτισε την επίθεση στο Τελ Αβίβ

UPDATE: 18:33
Τελ Αβίβ

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκαν την Παρασκευή το απόγευμα πολλά άτομα στη Levontin Street, στο Τελ Αβίβ, λίγες ώρες πριν την ενεργοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα και την ανταλλαγή των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Σύμφωνα με αναφορές, ο δράστης τραυμάτισε με μαχαίρι τουλάχιστον τρία άτομα, ενώ ένας άντρας περίπου 30 ετών μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο Ichilov.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης του 19χρονου Παλαιστίνιου: 

Η ισραηλινή αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία από το μαχαίρι π[ου χρησιμοποίησε ο δράστης: 

knife

Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό, προκειμένου να εκτιμήσει αν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, ή για εγκληματική ενέργεια, ώστοσο όλα δείχνουν ότι ήταν τρομοκρατική επίθεση. Ο δράστης εξουδετερώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας, οι άνδρες της οποίας τον πυροβόλησαν.

Δείτε βίντεο από την εξουδετέρωση του δράστη: 

Όπως μεταδίδουν Ισραηλινά ΜΜΕ, ο δράστης φέρεται να είναι 19χρονος Παλαιστίνιος, ονόματι Salah Yahya από την Τουλκεράμ.

Η φωτογραφία του καθώς κείτεται στην άσφαλτο μετά την εξουδετέρωσή του από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας: 

(ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

tel

Η Χαμάς, από την πλευρά της, χαιρέτισε την επίθεση στο Τελ Αβίβ, κάνοντας λόγο για «απάντηση στις σφαγές των Ισραηλινών στη Γάζα». 

