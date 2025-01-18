Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκαν την Παρασκευή το απόγευμα πολλά άτομα στη Levontin Street, στο Τελ Αβίβ, λίγες ώρες πριν την ενεργοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα και την ανταλλαγή των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Σύμφωνα με αναφορές, ο δράστης τραυμάτισε με μαχαίρι τουλάχιστον τρία άτομα, ενώ ένας άντρας περίπου 30 ετών μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο Ichilov.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης του 19χρονου Παλαιστίνιου:

Surveillance camera footage shows the stabbing attack in Tel Aviv this afternoon.



A man in his 30s was seriously wounded and the Palestinian terrorist was shot dead. https://t.co/vfgpZLt0le pic.twitter.com/E5o2RNskYM — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 18, 2025

Η ισραηλινή αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία από το μαχαίρι π[ου χρησιμοποίησε ο δράστης:

Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό, προκειμένου να εκτιμήσει αν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, ή για εγκληματική ενέργεια, ώστοσο όλα δείχνουν ότι ήταν τρομοκρατική επίθεση. Ο δράστης εξουδετερώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας, οι άνδρες της οποίας τον πυροβόλησαν.

Δείτε βίντεο από την εξουδετέρωση του δράστη:

BREAKING: Israeli police confirm a terror attack in Tel Aviv.



Terrorist stabbed an Israeli in the street and injured him. Another Israeli who saw the attack yelled at the terrorist to stop, and shot the terrorist when he didn’t.



The injured victim was taken to the hospital. pic.twitter.com/FwFeWCS0IT — Hen Mazzig (@HenMazzig) January 18, 2025

Όπως μεταδίδουν Ισραηλινά ΜΜΕ, ο δράστης φέρεται να είναι 19χρονος Παλαιστίνιος, ονόματι Salah Yahya από την Τουλκεράμ.

Η φωτογραφία του καθώς κείτεται στην άσφαλτο μετά την εξουδετέρωσή του από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας:

(ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Η Χαμάς, από την πλευρά της, χαιρέτισε την επίθεση στο Τελ Αβίβ, κάνοντας λόγο για «απάντηση στις σφαγές των Ισραηλινών στη Γάζα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.