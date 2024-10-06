Στα σύνορα με τον Λίβανο ο Νετανιάχου

Πραγματοποιώντας επίσκεψη στα σύνορα με τον Λίβανο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα σε στρατιώτες: "Μαζί θα νικήσουμε", σχεδόν μια εβδομάδα μετά την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο.

"Πριν από έναν χρόνο, υποστήκαμε ένα φρικτό πλήγμα", δήλωσε αναφερόμενος στην άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου 2023.

"Κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών που ακολούθησαν, μετατρέψαμε την πραγματικότητα από το ένα άκρο στο άλλο. Όλος ο κόσμος θαυμάζει τα πλήγματα που καταφέρετε στους εχθρούς μας", πρόσθεσε. "Μαζί θα αγωνιστούμε και μαζί θα νικήσουμε".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

