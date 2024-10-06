Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βλέποντας τη Γάζα να μετατρέπεται σε ερείπια, στον Λίβανο αναρωτιούνται αν θα έχουν την ίδια μοίρα...

Παγωμένοι από το σοκ των σκληρών επιθέσεων του Ισραήλ, οι Λιβανέζοι αγωνιούν για το μέλλον το δικό τους και της χώρας τους

Βηρυτός

Μέρες μετά την έναρξη των επιθέσεων του Ισραήλ, οι περισσότεροι στον Λίβανο είναι παγωμένοι από το σοκ, ανίκανοι να αντιληφθούν το μέγεθος της καταστροφής, δήλωσε ο Arwa Damon, πρόεδρος του International Network for Aid, Relief and Assistance.

beirut

Επί έναν χρόνο παρακολουθούν τη Γάζα να μετατρέπεται σε ερείπια και αναρωτιούνται αν και ο Λίβανος θα έχει την ίδια μοίρα, είπε ο Ντέιμον στον Μάικλ Χολμς του CNN.

beirut

«Δεν μπορώ καν να αρχίσω να σου περιγράφω, Μάικλ, το βάθος και το εύρος του φόβου που υπάρχει εδώ, γιατί όλοι παρακολουθούν τι συμβαίνει στη Γάζα» είπε ο Ντέιμον, πρώην δημοσιογράφος του CNN του οποίου η οργάνωση βοηθά παιδιά σε εμπόλεμες ζώνες.

beirut

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας τρέχουν για να ανταποκριθούν σε μια άνευ προηγουμένου κρίση, ενώ τη βιώνουν και οι ίδιοι, πρόσθεσε.

Πολλοί έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα ή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, μαζί με περίπου το ένα πέμπτο του πληθυσμού του Λιβάνου, είπε ο Ντέιμον.

«Ο ψυχολογικός αντίκτυπος όλων αυτών είναι απλώς καταστροφικός» λέει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λίβανος Ισραήλ Χεζμπολάχ Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark