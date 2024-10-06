Βλέποντας τη Γάζα να μετατρέπεται σε ερείπια, στον Λίβανο αναρωτιούνται αν θα έχουν την ίδια μοίρα...

Μέρες μετά την έναρξη των επιθέσεων του Ισραήλ, οι περισσότεροι στον Λίβανο είναι παγωμένοι από το σοκ, ανίκανοι να αντιληφθούν το μέγεθος της καταστροφής, δήλωσε ο Arwa Damon, πρόεδρος του International Network for Aid, Relief and Assistance.

Επί έναν χρόνο παρακολουθούν τη Γάζα να μετατρέπεται σε ερείπια και αναρωτιούνται αν και ο Λίβανος θα έχει την ίδια μοίρα, είπε ο Ντέιμον στον Μάικλ Χολμς του CNN.

«Δεν μπορώ καν να αρχίσω να σου περιγράφω, Μάικλ, το βάθος και το εύρος του φόβου που υπάρχει εδώ, γιατί όλοι παρακολουθούν τι συμβαίνει στη Γάζα» είπε ο Ντέιμον, πρώην δημοσιογράφος του CNN του οποίου η οργάνωση βοηθά παιδιά σε εμπόλεμες ζώνες.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας τρέχουν για να ανταποκριθούν σε μια άνευ προηγουμένου κρίση, ενώ τη βιώνουν και οι ίδιοι, πρόσθεσε.

Πολλοί έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα ή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, μαζί με περίπου το ένα πέμπτο του πληθυσμού του Λιβάνου, είπε ο Ντέιμον.

«Ο ψυχολογικός αντίκτυπος όλων αυτών είναι απλώς καταστροφικός» λέει.

Πηγή: skai.gr

