Συνάντηση Οστιν- Γκάλαντ στις ΗΠΑ στις 9 Οκτωβρίου

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν θα δεχθεί στο Πεντάγωνο τον Ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ, στις 9 Οκτωβρίου "για να συζητήσουν για τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή", ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο.

Η επίσκεψη αυτή ανακοινώνεται την ώρα που το Ισραήλ δεσμεύεται ότι θα ανταποδώσει στο Ιράν την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη κατά του εδάφους του την Τρίτη, η οποία περιελάμβανε περισσότερους από 180 βαλλιστικούς πυραύλους και αποκρούστηκε σε μεγάλο βαθμό από τα ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα και τις αναχαιτίσεις στις οποίες ενεπλάκη ο αμερικανικός στρατός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

