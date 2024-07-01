Ο ισραηλινός στρατός διέταξε σήμερα νέα μαζική εκκένωση περιοχών των επαρχιών Χαν Γιουνίς και της Ράφα, στο νότιο τμήμα Λωρίδας της Γάζας, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν ήδη αναγκαστεί να τραπούν σε φυγή από τις μάχες πριν από αρκετές εβδομάδες.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραέ, διέταξε, σύμφωνα με ανακοίνωση, την εκκένωση των πόλεων αλ Κουαράρα, Μπάνιε Σουχεϊκα και άλλων πόλεων στο ανατολικό τμήμα αυτών των δύο επαρχιών.

Αυτή η εντολή έρχεται μετά την εκτόξευση σήμερα το πρωί «20 βλημάτων» προς το Ισραήλ, από την περιοχή Χαν Γιουνίς.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσεις ότι «20 βλήματα» εκτοξεύθηκαν από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας εναντίον του Ισραήλ, μια επίθεση την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

«Περίπου 20 βλήματα εντοπίστηκαν προερχόμενα από τον τομέα της Χαν Γιούνις», επεσήμανε ο στρατός σε ανακοίνωσή του. «Κάποιος αριθμός βλημάτων αναχαιτίστηκαν και άλλα έπεσαν στο νότιο Ισραήλ».

Σύμφωνα με τον στρατό, δεν υπάρχουν θύματα, ενώ πρόσθεσε ότι απάντησε πλήττοντας με το πυροβολικό τις θέσεις από τις οποίες εκτοξεύθηκαν τα βλήματα.

Οι Ταξιαρχίες αλ Κοντς, ένοπλος βραχίονας του Ισλαμικού Τζιχάντ, επεσήμαναν ότι «έπληξαν» με «στοχευμένο» τρόπο περιοχές του Ισραήλ γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας με ρουκέτες, «σε απάντηση για τα εγκλήματα του σιωνιστή εχθρού εις βάρος του παλαιστινιακού λαού μας».

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ πολεμά στη Γάζα στο πλευρό της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

