Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα ότι αναμένει από τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ να συνεχίσουν να υποστηρίζουν σθεναρά το ΝΑΤΟ, μετά τη νίκη της ακροδεξιάς στον πρώτο γύρο των γαλλικών βουλευτικών εκλογών.

Ερωτηθείς για την ιστορική νίκη του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός στη Γαλλία, ο Μπλίνκεν απέφυγε να σχολιάσει άμεσα για αυτήν, ωστόσο αναφέρθηκε ευρύτερα στην ενίσχυση του ΝΑΤΟ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει, όποια κι αν είναι η πολιτική συγκυρία στην Ευρώπη», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

