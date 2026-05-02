Αναζωπυρώθηκε το Σάββατο η -ήδη τεταμένη- διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την «παράνομη κράτηση» ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της ισραηλινής αναχαίτισης ενός στολίσκου με προορισμό τη Γάζα σε διεθνή ύδατα βορειοδυτικά της Κρήτης.

Ο Παλαιστινοϊσπανός πολίτης Σαΐφ Αμπού Κεσέκ (φωτό) «πρέπει να αφεθεί ελεύθερος αμέσως, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην Ισπανία», τόνισε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες στον ραδιοφωνικό σταθμό Rac1.

«Αντιμετωπίζουμε παράνομη κράτηση σε διεθνή ύδατα, εκτός οποιασδήποτε δικαιοδοσίας των ισραηλινών αρχών», τόνισε ο Αλμπάρες.

Ο Αμπού Κεσέκ και ο Βραζιλιάνος υπήκοος Τιάγκο Άβιλα ήταν τα μόνα από τα μέλη του στολίσκου που συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ μετά την αναχαίτιση, με το Ισραήλ να αφήνει ελεύθερους 175 άλλους ακτιβιστές που επέβαιναν στα πλοία, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα.

Saif Abu Keshek is a leading member of the PCPA, a front for the Hamas terrorist organization. The PCPA is an organization designated and sanctioned by the United States.



Saif Abu Keshek serves as a liaison between senior Hamas officials and international actors, and he assists… pic.twitter.com/17U9KJ6wDI — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 1, 2026

«Όπως ανακοίνωσε από πλευράς της, η Ιερουσαλήμ, «ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος της PCPA, μιας βιτρίνας για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Η PCPA είναι μια οργάνωση χαρακτηρισμένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

»Ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ χρησιμεύει ως σύνδεσμος μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς και διεθνών παραγόντων και βοηθά την τρομοκρατική οργάνωση στη διευκόλυνση των οικονομικών μεταφορών.

»Συνελήφθη στην Αίγυπτο και απελάθηκε τον Ιούνιο του 2025. Αντιμετώπισε επίσης προηγούμενη κράτηση για ανάκριση στην Τυνησία σε σχέση με ξέπλυμα χρήματος και οικονομικές παρατυπίες. Τώρα μεταφέρεται στο Ισραήλ για ανάκριση».

«(Κεσέκ και Αβίλα) θα μεταφερθούν για ανάκριση από τις αρχές επιβολής του νόμου. Και οι δύο θα δεχθούν προξενική επίσκεψη από τους εκπροσώπους των αντίστοιχων χωρών τους στο Ισραήλ» ανακοίνωσε αργότερα το ισραηλινό ΥΠΕΞ.

Η κυβέρνηση Σάντσεθ επικρίνει με σφοδρότητα την ισραηλινή πολιτική στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ επιδιώκει η ΕΕ να σπάσει κάθε δεσμό με την Ιερουσαλήμ.

Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι ο Κεσέκ δεν είχε ποτέ σκοπό να πάει στη Γάζα την Παρασκευή.

Ο Κεσέκ βρισκόταν σε «ένα σκάφος παρατήρησης που δεν είχε ποτέ σκοπό να πάει στη Γάζα», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «χτυπήθηκε άγρια ​​πριν απομακρυνθεί και απομονωθεί από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες».

Σε άλλη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud υποστηρίζει ότι ο Κεσέκ βασανίστηκε, και ότι «αυτόπτες μάρτυρες που συμμετείχαν παρείχαν οδυνηρές μαρτυρίες για τις κραυγές του που αντηχούσαν σε όλο το πλοίο καθώς υποβαλλόταν σε συστηματικά βασανιστήρια, αφού χωρίστηκε από τους άλλους».

Πηγή: skai.gr

