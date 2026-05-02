Λευκός Οίκος: Ανήρτησε βίντεο με τον Τραμπ να λέει... «ΝΙΚΗ» για 1 ώρα

Εκεί που νομίζουμε ότι «τα έχουμε δει όλα» με τον λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο X, και με τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προσωπικά, κάτι καινούργιο έρχεται να μας διαψεύσει πανηγυρικά... καθώς η Ουάσινγκτον ανήρτησε βίντεο με τον Τραμπ να λέει... «ΝΙΚΗ» για 1 ώρα(!) σε μια ασταμάτητη λούπα...

President Trump saying WINNING for 1 hour. 🔁



Can't stop, won't stop. pic.twitter.com/1RhnINVAKT May 2, 2026

«Δεν μπορεί να σταματήσει, δεν θα σταματήσει» δηλώνει στην ανάρτησή του για τον Ντόναλντ Τραμπ ο Λευκός Οίκος, με τον λογαριασμό της προεδρίας των ΗΠΑ να δικαιώνει τον τίτλο του «επίσημου κυβερνητικού τρολ» και να προκαλεί σχόλια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι ίσως σε «σε καλύτερη θέση» αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν. Προηγουμένως είχε δηλώσει ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Πολλοί αμφισβητούν ότι κερδίζει τον πόλεμο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε πως θεωρεί «προδοτικό» το γεγονός ότι κάποιοι λένε ότι οι ΗΠΑ δεν «κερδίζουν».

Πηγή: skai.gr

