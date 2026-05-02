Πιστόριους: «Το ΝΑΤΟ να γίνει ευρωπαϊκό»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γερμανός υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε αναμενόμενη την ανακοίνωση για απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, αριθμός από το σύνολο των σχεδόν 40.000 στρατευμάτων που σταθμεύουν εκεί.

Η αποχώρηση αυτή επιβεβαιώνει την ανάγκη το ΝΑΤΟ να αποκτήσει περισσότερο ευρωπαϊκό χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Πιστόριο.

Η Γερμανία θεωρείται ότι προχωρά σωστά στην αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεών της και στις παραγγελίες εξοπλιστικών συστημάτων, δίνοντας έμφαση στην ευρωπαϊκή ανάληψη ευθύνης για την ασφάλεια.

Ο Γερμανός υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους αναφέρει ότι η ανακοίνωση της απόσυρσης Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία ήταν αναμενόμενη και παραπέμπει στην Ευρώπη.



Ο Γερμανός υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε την ανακοίνωση του αμερικανικού Πενταγώνου για την αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών «αναμενόμενη». Όπως είπε «το γεγονός ότι θα αποχωρούσαν αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη και τη Γερμανία ήταν κάτι προβλέψιμο». Πρόκειται ήδη για έναν αριθμό 5.000 στρατιωτών σε σύνολο σχεδόν 40.000 που είναι σταθμευμένοι στη Γερμανία, όπως είπε, προσθέτοντας ότι η ανακοίνωση των ΗΠΑ «καθιστά σαφές ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει ευρωπαϊκό».

Πηγή: Deutsche Welle

«Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μόνοι την ευθύνη για την ασφάλειά μας», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η Γερμανία είναι σε καλό δρόμο με την αναβάθμιση των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων και τον μεγάλο όγκο παραγγελιών εξοπλιστικών συστημάτων.Ο εκπρόσωπος των Χριστιανοδημοκρατών για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής στη γερμανική βουλή, Γιούργκεν Χαρντ, δήλωσε στη γερμανική ραδιοφωνία dlf ότι η κίνηση των ΗΠΑ υπονομεύει το αφήγημα περί κοινής αποτροπής και ενότητας μεταξύ εταίρων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.Ο Χαρντ τόνισε ότι τα αμερικανικά στρατεύματα θα πρέπει να αντικατασταθούν από ευρωπαϊκά, λέγοντας ότι η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υποκινήθηκε από λόγους εσωτερικής πολιτικής, ενώ πολλοί αξιωματούχοι στις ΗΠΑ, μεταξύ αυτών και Ρεπουμπλικάνοι γνωρίζουν ότι έτσι οι ΗΠΑ βλάπτουν τον εαυτό τους. Τόνισε ειδικότερα ότι η αεροπορική βάση στο Ράμσταϊν είναι ζωτικής σημασίας για τις αμερικανικές επιχειρήσεις.Το ειδικό βάρος της Γερμανίας για τις ΗΠΑΗ βάση στο Ράμσταϊν, στο κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου, είναι η μεγαλύτερη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ εκτός ΗΠΑ. Από τους 68.000 Αμερικανούς στρατιώτες επί ευρωπαϊκών εδαφών, περίπου 9.000 βρίσκονται μόνο στο Ράμσταϊν. Μαζί με τους διοικητικούς υπαλλήλους και τις οικογένειές τους, η αμερικανική κοινότητα στο Ράμσταϊν ανέρχεται σχεδόν στις 55.000. Η βάση λειτουργεί για τις ΗΠΑ ως κεντρικός επιχειρησιακός και εφοδιαστικός κόμβος για μετακινήσεις στρατευμάτων, αερομεταφορές και εκκενώσεις.Συντονίζει αμερικανικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή (παλαιότερα στο Ιράκ και σήμερα στο Ιράν), αλλά και την Αφρική, ενώ κρίσιμος ήταν ο ρόλος της στο Αφγανιστάν. Στο Ράμσταϊν αναπτύχθηκε επίσης ειδική μονάδα ταχείας ανάπτυξης νατοϊκών δυνατοτήτων, που απέκτησε τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία.Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκεθ διέταξε την απόσυρση 5.000 στρατευμάτων από τη Γερμανία το βράδυ της Παρασκευής. Η απόσυρση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων έξι έως δώδεκα μηνών. Ο πρόεδρος Τραμπ Τραμπ είχε προαναγγείλει την απόσυρση στρατευμάτων νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Προηγουμένως, ο καγκελάριος Μερτς είχε επικρίνει την αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν κάνοντας λόγο για «ταπείνωση» των ΗΠΑ.Τιμωρητικοί δασμοί ξανά στη ΓερμανίαΣτο μεταξύ πέραν των εξελίξεων στο στρατιωτικό πεδίο, το πλήγμα για τη Γερμανία είναι διπλό, μετά την ανακοίνωση Τραμπ για νέους δασμούς ύψους 25% σε εισαγόμενα αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρώπη, ένα μέτρο που στρέφεται ευθέως κατά της Γερμανίας, η οποία θεωρείται καρδιά της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, με τον μεγαλύτερο όγκο εξαγωγών οχημάτων προς τις ΗΠΑ.Koρυφαίες γερμανικές εφημερίδες, όπως η FAZ, θεωρούν ότι η κίνηση Τραμπ για επιβολή επίπονων δασμών στα ευρωπαϊκά και γερμανικά οχήματα είναι άλλη μια «πράξη εκδίκησης» απέναντι στο Βερολίνο και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για την κριτική που άσκησε στις αποφάσεις της αμερικανικής ηγεσίας στον πόλεμο με το Ιράν.Πηγές: n-tv, dlf, FAZ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.