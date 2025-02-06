Ισραήλ: Αποχωρεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Ισραήλ ενημέρωσε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) ότι θα ακολουθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες αποσύροντας τη συμμετοχή του, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Γκίντεον Σάαρ.

«Η απόφαση λήφθηκε υπό το φως της συνεχιζόμενης και αδυσώπητης θεσμικής μεροληψίας κατά του Ισραήλ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία είναι επίμονη από την ίδρυσή του το 2006» δηλώνει σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του UNHRC που δημοσίευσε στο X.

I informed the UNHRC that Israel will no longer participate in it. The "human rights" council has consistently enabled countries that abuse human rights to evade scrutiny, while obsessively pursuing Israel, the only democracy in the Middle East. Joining @POTUS President Trump's… pic.twitter.com/wMYHte2dv0 — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) February 6, 2025

Σημειώνεται πως νωρίτερα, την αποχώρηση από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχαν ανακοινώσει και οι ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για μαζικό εκτοπισμό των παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας και τη δημιουργία μιας ισραηλινής Ριβιέρας στον παλαιστινιακό θύλακα.

