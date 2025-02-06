Λογαριασμός
Το Ισραήλ αποχωρεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Μεροληπτεί εναντίον μας»

"Η απόφαση λήφθηκε υπό το φως της συνεχιζόμενης και αδυσώπητης θεσμικής μεροληψίας κατά του Ισραήλ" δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Γκίντεον Σάαρ

Ισραήλ: Αποχωρεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Ισραήλ ενημέρωσε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) ότι θα ακολουθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες αποσύροντας τη συμμετοχή του, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Γκίντεον Σάαρ.

«Η απόφαση λήφθηκε υπό το φως της συνεχιζόμενης και αδυσώπητης θεσμικής μεροληψίας κατά του Ισραήλ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία είναι επίμονη από την ίδρυσή του το 2006» δηλώνει σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του UNHRC που δημοσίευσε στο X.

Σημειώνεται πως νωρίτερα, την αποχώρηση από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχαν ανακοινώσει και οι ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για μαζικό εκτοπισμό των παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας και τη δημιουργία μιας ισραηλινής Ριβιέρας στον παλαιστινιακό θύλακα. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΟΗΕ Ισραήλ
