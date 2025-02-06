Η γαλλική Γερουσία ενέκρινε σήμερα τον προϋπολογισμό του 2025, στέλνοντάς τον για εξέταση στο συνταγματικό συμβούλιο.

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού έκανε επίκληση ειδικών εξουσιών που του παρέχει το Σύνταγμα (δηλαδή παρέκαμψε την Εθνοσυνέλευση), προκειμένου να περάσει τον προϋπολογισμό, μετά την αποτυχία του προκατόχου του να περάσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού του 2024 και έπειτα από εβδομάδες αντιπαραθέσεων με διάφορα κόμματα.

«Δεν υπάρχει ούτε δευτερόλεπτο για χάσιμο», δήλωσε ο Ζαν-Φρανσουά Ισόν, ένας γερουσιαστής που μίλησε ενώπιον του σώματος εκ μέρους της επιτροπής των γερουσιαστών που έκαναν τις τελικές διευθετήσεις στο κείμενο του προϋπολογισμού.

Οι βουλευτές είχαν εγκρίνει ειδικό νόμο που διατηρούσε τον κορμό των λειτουργιών της κυβέρνησης και απέτρεπε ένα αμερικανικού τύπου κλείσιμο ("shutdown") της κυβέρνησης τον Δεκέμβριο.

Όμως σε μερικούς μήνες θα χρειαστεί να ξεκινήσουν τη διαδικασία πάλι από την αρχή για τον προϋπολογισμό του 2026.

Αν το συνταγματικό συμβούλιο εγκρίνει το νομοσχέδιο, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μπορεί στη συνέχεια να το υπογράψει ώστε να γίνει νόμος του κράτους, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική εμπλοκή που οδήγησε στην ανατροπή μιας κυβέρνησης και προκάλεσε αναταραχή στις αγορές.

Ο προϋπολογισμός έχει στόχο να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώνοντας τις δαπάνες και αυξάνοντας τους φόρους στους πλούσιους και στις επιχειρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

