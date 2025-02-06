Αίσθηση έχει προκαλέσει δήλωση του προέδρου της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο πως η κοκαΐνη «δεν είναι χειρότερη από το ουίσκι» και πως είναι παράνομη μόνο επειδή προέρχεται από τη Λατινική Αμερική!

Η Κολομβία, ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας κοκαΐνης στον κόσμο, εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να βάλει τέλος στη διακίνηση των ναρκωτικών, ωστόσο ο αριστερός πρόεδρος έρχεται τώρα να υποστηρίξει πως η κοκαΐνη είναι αποδιοπομπαίος τράγος για τις ΗΠΑ.

«Η κοκαΐνη είναι παράνομη επειδή παράγεται στη Λατινική Αμερική, όχι επειδή είναι χειρότερη από το ουίσκι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πέτρο κατά τη διάρκεια μιας εξάωρης κυβερνητικής συνεδρίασης. «Οι επιστήμονες το έχουν το αναλύσει: η κοκαΐνη δεν είναι χειρότερη από το ουίσκι», επανέλαβε.

Εκτός αυτού, υποστήριξε πως η παγκόσμια βιομηχανία κοκαΐνης θα μπορούσε «εύκολα να διαλυθεί» εάν το ναρκωτικό… νομιμοποιούνταν παγκοσμίως.

«Εάν κάποιος θέλει ειρήνη, η διακίνησης ναρκωτικών πρέπει να διαλυθεί. Και θα μπορούσε εύκολα να διαλυθεί αν νομιμοποιούσαν την κοκαΐνη σε όλο τον κόσμο. Θα πουλιόταν σαν κρασί», είναι τα ακριβή λόγια του.

Αντίθετα, ο Πέτρο υποστήριξε πως η φαιντανύλη, που συμβάλλει στην κρίση των οπιοειδών στις Ηνωμένες Πολιτείες, «σκοτώνει Αμερικανούς, αλλά δεν παρασκευάζεται στην Κολομβία».

«Η φαιντανύλη δημιουργήθηκε ως φάρμακο από τις βορειοαμερικανικές πολυεθνικές» και όσοι τη χρησιμοποιούσαν «εθίστηκαν», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως ο Κολομβιανός πρόεδρος έχει ήδη έρθει σε αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, αφού η χώρα του απαγόρευσε να προσγειωθούν αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που μετέφεραν μετανάστες.

Στη συνέχεια, η κυβέρνηση Τραμπ απείλησε να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς στις κολομβιανές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, πιέζοντας την Μπογκοτά να συμφωνήσει να δεχτεί τους μετανάστες «χωρίς περιορισμό ή καθυστέρηση», όπως ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με το Politico, η παραγωγή κοκαΐνης στην Κολομβία έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ το 2023, σημειώνοντας άλμα κατά 53% που αποτυπώνονται σε 2.600 τόνους, σύμφωνα με το αρμόδιο γραφείο του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

