Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, προειδοποίησε σήμερα ότι το εβραϊκό κράτος θα απαντήσει με στρατιωτική δύναμη αν η συριακή κυβέρνηση δεν προστατεύσει τους Δρούζους, καθώς διαθρησκευτικές συγκρούσεις κοντά στη Δαμασκό τις τελευταίες μέρες έχουν αφήσει πάνω από 100 νεκρούς.

«Αν οι επιθέσεις εναντίον των Δρούζων συνεχιστούν και το συριακό καθεστώς δεν καταφέρει να τις αποτρέψει, το Ισραήλ θα απαντήσει με σημαντική ισχύ», δήλωσε ο Κατς σε ανακοίνωση του υπουργείου του.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κάλεσε νωρίτερα σήμερα τη διεθνή κοινότητα «να προστατεύσει τις μειονότητες στη Συρία -ιδίως τους Δρούζους- από το καθεστώς και τις τρομοκρατικές συμμορίες του».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι απομάκρυνε από τη Συρία τρεις Δρούζους πολίτες προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη στο Ισραήλ.

Την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε προειδοποιητικό πλήγμα εναντίον «εξτρεμιστών» που ετοιμάζονταν για να επιτεθούν σε μέλη της μειονότητας των Δρούζων στη συριακή πόλη Σαχνάγια.

Επίσης, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ διέταξε τον στρατό να είναι έτοιμος να πλήξει κυβερνητικούς στόχους στη Συρία, στην περίπτωση που σημειωθούν νέες βιαιοπραγίες εναντίον της κοινότητας των Δρούζων στη χώρα αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

