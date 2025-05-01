Λίγο πριν οι καρδινάλιοι εισέλθουν στην Καπέλα Σιξτίνα στις 7 Μαΐου για να ξεκινήσουν τις συζητήσεις για την εκλογή του επόμενου πάπα, μια ομάδα σκληροπυρηνικών συντηρητικών Καθολικών έχει αρχίσει ήδη να ασκεί πίεση ώστε ο επόμενος Πάπας να είναι καλύτερα ευθυγραμμισμένος με την κοσμοθεωρία τους.

Μια θορυβώδης φατρία που έχει δυσφημίσει στο παρελθόν τον Πάπα Φραγκίσκο χαρακτηρίζοντάς τον ως αιρετικό, αντιπάπα, ακόμη και ως «Αντίχριστο» για την υποτιθέμενη φιλελεύθερη άποψή του, δρα εδώ και καιρό παρασκηνιακά. Τώρα που ο πάπας Φραγκίσκος πέθανε, βλέπουν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν, σχολιάζει το Politico.

Οι Συντηρητικοί εξοργίστηκαν από την πιο διαλλακτική στάση του Φραγκίσκου σχετικά με τις ομοφυλοφιλικές ενώσεις και τα διαζύγια, την υπεράσπιση των μεταναστών και μια συμφωνία του Βατικανού με την Κίνα που έδωσε στο Πεκίνο λόγο στον διορισμό Καθολικών επισκόπων.

Ορισμένοι συντηρητικοί influencers προωθούν ακροδεξιούς υποψηφίους, όπως ο Athanasius Schneider, επίσκοπος στο Καζακστάν, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι πρόσφυγες στην Ευρώπη αποτελούν «μαζική εισβολή» που οδηγεί σε εξισλαμισμό, ο Καρδινάλιος Ρόμπερτ Σάρα από τη Γουινέα, ο Αμερικανός Καρδινάλιος Ρέιμοντ Μπερκ, υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ.

«Βλέπουμε ένα παράδοξο ότι η ηγεσία είναι πιο φιλελεύθερη, αλλά έχει υπάρξει ένας τεράστιος αριθμός μεταστροφών και μια τεράστια αύξηση στον παραδοσιακό τρόπο σκέψης», δήλωσε ο John Yep, Διευθύνων Σύμβουλος της συντηρητικής μη κερδοσκοπικής ομάδας Catholics for Catholics, η οποία διοργάνωσε μια εκδήλωση με κόστος 1.000 δολάρια ανά εισιτήριο για τον Τραμπ στο θέρετρό του στο Mar-a-Lago. «Οι καρδινάλιοι συνειδητοποιούν ότι παρόλο που ορισμένοι από τους ηγέτες μπορεί να έχουν φιλελεύθερες τάσεις, γνωρίζουν ότι τα ποίμνιά τους στην πατρίδα τους τείνουν στην πραγματικότητα προς πιο συντηρητικούς. Αυτό θα το έχουν στο μυαλό τους καθώς θα πηγαίνουν στο κονκλάβιο.»

Ακόμη και πριν πεθάνει ο Φραγκίσκος τη Δευτέρα του Πάσχα, είχε ξεκινήσει μια εκστρατεία δυσφήμισης των μεταρρυθμίσεών του, η οποία προερχόταν από ένα αυξανόμενο σύνολο καλά χρηματοδοτούμενων, συντηρητικών καθολικών μη κερδοσκοπικών ομάδων με έδρα τις ΗΠΑ, οι οποίες συνεργάζονταν με ακροδεξιούς πολιτικούς για να προωθήσουν ένα κοκτέιλ καθολικού δόγματος και εθνικισμού.

Ο κύριος στόχος τους ήταν ο Καρδινάλιος Πιέτρο Παρόλιν, δεύτερος στην ιεραρχία του Φραγκίσκου και το φαβορί για να τον διαδεχθεί.

Η επιρροή της συντηρητικής δεξιάς μπορεί επίσης να επωφεληθεί από την ολοένα και πιο δεινή οικονομική κατάσταση του Βατικανού, με το Reuters να αναφέρει έλλειμμα εισοδήματος που φτάνει τα 83 εκατομμύρια ευρώ.

Καθώς το Βατικανό φέρεται να αναζητά εξωτερική χρηματοδότηση, η επιλογή του επόμενου πάπα θα μπορούσε να είναι ευάλωτη σε πλούσιους δεξιούς δωρητές στις ΗΠΑ, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Εκκλησίας στο Politico, προσθέτοντας ότι το θέμα τέθηκε σε προ-κονκλάβιες συναντήσεις που ονομάζονται γενικές συναθροίσεις, στις οποίες οι καρδινάλιοι παρακολουθούν καθημερινά την τελευταία εβδομάδα.

Οι επόμενες ημέρες, πριν από την έναρξη του κονκλαβίου που θα αποφασίσει για τον επόμενο πάπα, είναι κρίσιμες, καθώς οι συντηρητικοί Καθολικοί προσπαθούν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί στους ψηφοφόρους καρδινάλιους. Ωστόσο, ακόμη και οι ίδιες οι συντηρητικές ομάδες αναγνωρίζουν ότι έχουν μπροστά τους μια δύσκολη μάχη. Με το 80% των καρδιναλίων εκλεκτόρων να έχουν διοριστεί από τον Φραγκίσκο, η καλύτερη ελπίδα τους μπορεί να είναι να εμποδίσουν τους προοδευτικούς υποψηφίους.

Ο καρδινάλιος Τζορτζ Πελ, ο οποίος πέθανε το 2020, ήταν «σημαντικός παράγοντας, λομπίστας και βασικός παράγοντας ισχύος», δήλωσε ένας πρεσβευτής του Βατικανού με ισχυρές διασυνδέσεις, αλλά από τότε που πέθανε «δεν υπάρχει σαφής ηγέτης της αγέλης».

Οι σκληροπυρηνικοί δοκιμάζουν τα πάντα, αλλά δεδομένων των αποτελεσμάτων του κονκλαβίου, δεν έχουν μεγάλη πίστη ότι ο επόμενος Πάπας θα είναι ένας από τους δικούς τους.

Τακτικές εκφοβισμού

Ένα πράγμα που έχει αλλάξει από το τελευταίο συνέδριο του 2013 είναι ότι το λόμπινγκ έχει γίνει ψηφιακό. Με τον πολλαπλασιασμό των συντηρητικών ιστολογίων και των influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η καμπάνια αυτή τη φορά «δεν μοιάζει με τίποτα με αυτές που έχω ξαναδεί», δήλωσε ο Stephen Schneck, πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Πολιτικής και Καθολικών Σπουδών στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αμερικής. «Μια ορμητική πλημμύρα αναλύσεων, απόψεων και πραγματικής καμπάνιας από εξωτερικές ομάδες και influencers βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε, υποδηλώνοντας ότι η αμεσότητα και η εμβέλειά της θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά.

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι ανησυχούν για το τι μπορεί να προκύψει. Ένα βίντεο του Καρδινάλιου Λουίς Αντόνιο Τάγκλε, από τους πιθανότερους να διαδεχθούν τον Φραγκίσκο, να τραγουδά μια καραόκε εκτέλεση του Imagine του Τζον Λένον, δημοσιεύτηκε από την δεξιά ιστοσελίδα LifeSiteNews, με τους επικριτές να υποστηρίζουν ότι στίχοι όπως «Imagine there's no heaven» αποτελούν «παράδοση στον αθεϊσμό».

«Γνωρίζουν ότι δεν βγαίνουν αριθμητικά, επομένως ο στόχος είναι να εκφοβίσουν τους μεταρρυθμιστές», δήλωσε ο βετεράνος παρατηρητής του Βατικανού και δημοσιογράφος Μάρκο Πολίτι. «Το μήνυμα που μεταδίδουν είναι: "Κοιτάξτε, δεν μπορείτε να επιλέξετε έναν Φραγκίσκο Β'. Είναι ένα ψυχολογικό παιχνίδι"».

Όταν όμως οι καρδινάλιοι βρεθούν στην Καπέλα Σιξτίνα για να επιλέξουν τον νέο πάπα απομακρύνονται από εξωτερικές παρεμβάσεις με όλα τα σενάρια να είναι πιθανά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.