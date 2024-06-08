Ο υπουργός του Πολεμικού Συμβουλίου Μπένι Γκάτζ αναμένεται το βράδυ του Σαββάτου να ανακοινώσει την αποχώρησή του από τον κυβερνητικό συνασπισμό στο οποίο εντάχθηκε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, αν και δέχεται πιέσεις για να παραμείνει.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο υπουργός του Πολεμικού Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ, Μπένι Γκάτζ πρόκειται να ανακοινώσει την αποχώρηση του κόμματός του Εθνικής Ενότητας από την κυβέρνηση μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, εκπληρώνοντας το τελεσίγραφο που έθεσε στον πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου τον περασμένο μήνα απαιτώντας δέσμευση σε ένα συμφωνημένο σχέδιο για τη Γάζα που θα περιλαμβάνουν τον καθορισμό του ποιος μπορεί να κυβερνά την περιοχή σε ένα σενάριο στο οποίο η Χαμάς έχει ηττηθεί.

Ο αρχηγός του κόμματος της Εθνικής Ενότητας απέστειλε στις 18 Μαΐου τελεσίγραφο στον Νετανιάχου, απαιτώντας την υιοθέτηση ενός «σχεδίου δράσης» για την «επόμενη ημέρα» στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς το οποίο θα προχωρήσει σε παραίτηση από την κυβέρνηση. Και το κόμμα του κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα πρόταση νόμου για τη διάλυση του Κοινοβουλίου, χωρίς μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας σε αυτή τη φάση διότι το κόμμα Λικούντ (δεξιά) του Νετανιάχου συνεχίζει να έχει την πλειοψηφία των βουλευτών με τους συμμάχους τους από τα υπερορθόδοξα κόμματα και την ακροδεξιά.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Kan ανέφερε την Πέμπτη, χωρίς να επικαλείται πηγές, ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπάθησε να πείσει τον Γκαντς να καθυστερήσει την προγραμματισμένη αναχώρησή του εν μέσω συνεχιζόμενων προσπαθειών για την επίτευξη εκεχειρίας και συμφωνίας ομήρων με τη Χαμάς στη Γάζα.

Οι ακροδεξιοί εταίροι του Νετανιάχου, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ, υποστήριξαν ότι δεν θα συμφωνήσουν σε μια προτεινόμενη επί του παρόντος συμφωνία με τη Χαμάς -εγκεκριμένη από το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο υψηλού επιπέδου που περιλαμβάνει τους Γκάντς, Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ — ή σε οποιαδήποτε ρύθμιση που τερματίζει τον πόλεμο με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων.

Έχουν επανειλημμένα απειλήσει ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση εάν εγκριθεί μια τέτοια συμφωνία - αν και ο Νετανιάχου επέμεινε ότι η τρέχουσα προσφορά θα επέτρεπε στο Ισραήλ να εκπληρώσει τους πολεμικούς στόχους του - καθιστώντας την παρουσία του Γκάντς στον συνασπισμό σημαντική για την επιτυχία μιας συμφωνίας.

Ο Γκαντς έχει δεχθεί πιέσεις από ορισμένους να παραμείνει στην κυβέρνηση, αφού εντάχθηκε στον συνασπισμό λίγες μέρες μετά την επίθεση της τρομοκρατικής ομάδας της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου για να σχηματίσει κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης εν καιρώ πολέμου.

Η δήλωση του Μπένι Γκάτζ αναμένεται να γίνει το βράδυ του Σαββάτου, στις 8:40μ.μ.

Πηγή: skai.gr

