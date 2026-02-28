Το Ισραήλ «εκτιμά» ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, πιθανότατα σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή νωρίτερα σήμερα Σάββατο, αναφέρει το Channel 12, επικαλούμενο ανώνυμες ισραηλινές πηγές. Αναφέρει ότι υπάρχουν «αυξανόμενες ενδείξεις» για το σενάριο αυτό.

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση της αναφοράς.

Ο τηλεοπτικός σταθμός είχε δηλώσει λίγα λεπτά νωρίτερα ότι η ισραηλινή εκτίμηση ήταν ότι ο Χαμενεΐ «τουλάχιστον τραυματίστηκε» και ότι αυτή δεν ήταν μια εκτίμηση που βασιζόταν σε δορυφορικές εικόνες που έδειχναν το προεδρικό συγκρότημα του Χαμενεΐ να ισοπεδώνεται, αλλά μάλλον σε πληροφορίες από ανώνυμες πηγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χαμενεΐ αναμένεται να απευθύνει σύντομα ομιλία. Το ισραηλινό κανάλι υπαινίσσεται ότι, αν αυτό συμβεί, η ομιλία έχει ηχογραφηθεί εκ των προτέρων.

Το Channel 12 αναφέρει επίσης ότι οι σημερινές επιδρομές προκάλεσαν «πολύ σημαντική ζημιά» στην ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος και στους στρατιωτικούς διοικητές του.

Δορυφορική φωτογραφία που φαίνεται να δείχνει ισοπεδωμένη την κατοικία του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, έδωσαν στη δημοσιότητα οι New York Times.

