Ισραήλ: Σκοτώσαμε τον Ιρανό υπουργό Άμυνας και τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης

Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, Αμίρ Νασιρζαντέχ (φωτογραφία), και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμεντ Πακπούρ, σκοτώθηκαν στις ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και μία περιφερειακή πηγή, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με το NBC News ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι «μπορεί να έχουμε χάσει μερικούς διοικητές, αλλά αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα».

Σημειώνεται ότι η Τεχεράνη πριν διέψευσε ανάλογη είδηση του Ισραήλ για την εξόντωση επικεφαλής του ιρανικού στρατού.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τους IDF, είναι νεκρός και ο επικεφαλής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Δορυφορική φωτογραφία που φαίνεται να δείχνει ισοπεδωμένη την κατοικία του Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, έδωσαν στη δημοσιότητα οι New York Times. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ήταν μεταξύ των ανώτατων αξιωματούχων που στοχοποιήθηκαν από την αμερικανοΐσραηλινή επίθεση, αλλά φέρεται να είναι καλά στην υγεία του και να έχει εγκαταλείψει την ιρανική πρωτεύουσα.

Πηγή: skai.gr

