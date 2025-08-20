Ισραήλ: 60.000 έφεδροι των IDF καλούνται τις επόμενες ημέρες ενόψει της επιχείρησης στη Γάζα

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ ενόψει της κατάληψης της Πόλης της Γάζας. 60.000 έφεδροι των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) θα κληθούν τις επόμενες ημέρες ενόψει της επιχείρησης, αναφέρουν οι Times of Israel. Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς ενέκρινε την επιχείρηση.

Οι έφεδροι θα λάβουν περιθώριο τουλάχιστον δύο εβδομάδων πριν παρουσιαστούν για την έναρξη της αποστολής τους. Ο αριθμός των εφέδρων που θα κληθούν είναι επιπλέον των δεκάδων χιλιάδων εφέδρων που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στις εφεδρείες. Σε περίπτωση που προχωρήσει η επίθεση στην πόλη της Γάζας, περίπου 130.000 Ισραηλινοί αναμένεται να είναι σε εφεδρεία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Δεν αναμένεται να συμμετάσχουν όλοι οι έφεδροι στην επιχείρηση κατάληψης της Πόλης της Γάζας, καθώς κάποιοι θα αντικαταστήσουν τα μόνιμα στρατεύματα του στρατού σε άλλα μέτωπα.

Οι διαταγές επρόκειτο να εκδοθούν μετά την ανακοίνωση του γραφείου του υπουργού Άμυνας ότι συναντήθηκε την Τρίτη με τον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζεμίρ και άλλους ανώτερους αξιωματικούς και εκπροσώπους της Σιν Μπετ για να εγκρίνουν τα σχέδια του στρατού για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Η επίθεση στην Πόλη της Γάζας - την οποία ενέκρινε ο Κατς - ονομάστηκε «Άρματα του Γεδεών ΙΙ», μετά από μια προηγούμενη επιχείρηση με το ίδιο όνομα, κατά την οποία οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις κατέλαβαν το 75% του εδάφους της Λωρίδας σε μια προσπάθεια να πιέσουν τη Χαμάς για μια συμφωνία για τους ομήρους.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, τα σχέδια των IDF για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας περιλαμβάνουν πρώτα τη δημιουργία ανθρωπιστικών υποδομών στη νότια Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εισόδου σκηνών και εξοπλισμού στέγασης στη Λωρίδα τις τελευταίες ημέρες.

Οι IDF θα εκδώσουν στη συνέχεια προειδοποιήσεις εκκένωσης για τους περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους που διαμένουν στην Πόλη της Γάζας. Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι Παλαιστίνιοι θα έχουν προθεσμία έως τις 7 Οκτωβρίου για να εκκενώσουν την Πόλη της Γάζας, η οποία συμπίπτει με τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ.

Στη συνέχεια, οι IDF θα ξεκινήσουν τη χερσαία επίθεσή τους στην Πόλη της Γάζας, μεταξύ άλλων με την πολιορκία της περιοχής για να σκοτώσουν τυχόν εναπομείναντες μαχητές της ισλαμικής οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

