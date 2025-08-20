Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί χθες, Τρίτη, ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν αεροπορική δύναμη για να υποστηρίξουν μια ευρωπαϊκή δύναμη ασφαλείας στην Ουκρανία, αλλά απέκλεισε το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων.

Σύμφωνα με την Wall Steet Journal, μετά τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέθεσε στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και στρατηγό της Πολεμικής Αεροπορίας, Νταν Κέιν, να προτείνει επιλογές για εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ, σύμφωνα με Δυτικό αξιωματούχο.

Ο Κέιν επρόκειτο να συναντηθεί αυτοπροσώπως την Τρίτη με αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων από χώρες που συμμετείχαν στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Φινλανδίας, δήλωσαν δύο Δυτικοί αξιωματούχοι. Σκοπός της συνάντησης, η εξεύρεση των καλύτερων δυνατών επιλογών για τους πολιτικούς ηγέτες, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Σχετική ενημέρωση αναμένεται να έχει την Τετάρτη ευρύτερη ομάδα υψηλόβαθμων αξιωματικών άμυνας του ΝΑΤΟ μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με ανώτερο στρατιωτικό αξιωματικό του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, η σχεδιαζόμενη δύναμη αντιμετωπίζει μια σειρά από σημαντικές διπλωματικές προκλήσεις.

Ενώ ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι αναμένει από τον Πούτιν να αποδεχτεί την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει αντιταχθεί στην ιδέα της αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

«Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι αρνούμαστε οποιαδήποτε σενάρια που προβλέπουν την ανάπτυξη στρατιωτικού αποσπάσματος στην Ουκρανία με τη συμμετοχή κρατών του ΝΑΤΟ» δήλωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Ένα τέτοιο βήμα, είπε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια «ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της σύγκρουσης με απρόβλεπτες συνέπειες».

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε πώς η αμερικανική πολεμική αεροπορία θα μπορούσε να παρέχει υποστήριξη σε μια ευρωπαϊκή χερσαία δύναμη - είτε με πολεμικά αεροσκάφη, συστήματα αεράμυνας ή με drones, για παράδειγμα.

«Όσον αφορά την ασφάλεια, είναι πρόθυμοι να στείλουν ανθρώπους στο έδαφος» δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox, αναφερόμενος στους Ευρωπαίους. «Είμαστε πρόθυμοι να τους βοηθήσουμε σε διάφορα πράγματα, ειδικά πιθανώς, αν μιλάμε για αεροπορικώς, επειδή κανείς δεν έχει αυτά που έχουμε εμείς, στην πραγματικότητα δεν έχουν».

Το Πεντάγωνο θα μπορούσε να αναπτύξει αεροσκάφη εκτός Ουκρανίας για να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών για να βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές δυνάμεις σε περίπτωση επίθεσης ή drones επιτήρησης για την παρακολούθηση οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας. Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να μεταφέρουν ευρωπαϊκά στρατεύματα και εξοπλισμό στα αεροπλάνα μεταφοράς τους, να παρέχουν επίγεια συστήματα αεράμυνας στις ευρωπαϊκές δυνάμεις και να συνεισφέρουν στρατιωτικές πληροφορίες.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, ασκούν πιέσεις στην Ουάσιγκτον εδώ και μήνες για να υποστηρίξει τη δύναμη που ενδεχομένως θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά από μια κατάπαυση του πυρός.

Τα ευρωπαϊκά έθνη είναι επιφυλακτικά ως προς την αποστολή των δυνάμεών τους στην Ουκρανία χωρίς τη διαβεβαίωση ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να παρέμβουν σε περίπτωση επίθεσης.

Σε μια ένδειξη ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ ανησυχούν για πιθανές στρατιωτικές κινήσεις της Μόσχας, η βορειοατλαντική συμμαχία δήλωσε την Τρίτη ότι οι στρατιωτικές της δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αεράμυνας, τέθηκαν σε επιφυλακή όταν ρωσικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

Στην ανακοίνωσή της, η συμμαχία ανέφερε ότι η κίνηση έγινε λόγω ανησυχίας για το ενδεχόμενο οι ρωσικοί πύραυλοι να εισέλθουν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Όπως αποδείχθηκε, δεν σημειώθηκαν ρωσικές παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου.

Μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ορίστηκε επικεφαλής της κοινής επιτροπής ΗΠΑ - Ευρώπης - Ουκρανίας, η οποία θα καταρτίσει το τελικό σχέδιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτές οι εγγυήσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν υπόσχεση υποστήριξης της Ουκρανίας με βάση το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο ορίζει ότι επίθεση σε ένα μέλος της συμμαχίας θα πρέπει να θεωρείται επίθεση σε όλα.

Χωρίς μια αξιόπιστη εγγύηση ασφαλείας από τις ΗΠΑ, «είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς μπορεί να υπάρξει μια αποτελεσματική αποτροπή της Ρωσίας», λέει ο Τζέιμς Μπλακ, αναπληρωτής διευθυντής στο think tank Rand Europe. Ο καθορισμός του ρόλου των ΗΠΑ έχει στόχο να δώσει σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία μεγαλύτερη ενθάρρυνση για τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε δύναμη που τυχόν αναπτυχθεί στην Ουκρανία.

Το σχέδιο για την αποστολή δύναμη εκπονήθηκε από Βρετανούς και Γάλλους λίγο πριν ο Τραμπ επανεκλεγεί. Έγινε πιο επείγον μετά τη σύγκρουση του Ζελένσκι με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο. Αρχικά, οι Ευρωπαίοι σχεδίαζαν να αναπτύξουν έως και 30.000 στρατιώτες επί τόπου. Αλλά ο Τραμπ έδειξε ελάχιστο ενδιαφέρον για την εμπλοκή των ΗΠΑ και πολλά ευρωπαϊκά έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Ιταλίας, δίστασαν να στείλουν στρατεύματα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία άρχισαν στη συνέχεια να συζητούν για μια πιο μικρή δύναμη που θα αποτελούνταν από μερικές χιλιάδες στρατιώτες μακριά από την πρώτη γραμμή. Τα στρατεύματα θα υποστήριζαν τον ουκρανικό στρατό και θα λειτουργούσαν ως αποτρεπτικό μέσο έναντι πιθανής ρωσικής επιθετικότητας.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις πιθανότατα δεν θα βρίσκονται κοντά σε οποιοδήποτε ρωσο-ουκρανικό σύνορο, εάν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία. Θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε στρατηγικές τοποθεσίες, όπως αεροδρόμια και στρατιωτικά κέντρα, που θα μπορούσαν να δεχθούν ρωσική επίθεση.

Γάλλοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι το Παρίσι θα μπορούσε να αναπτύξει 3.000 ως 5.000 στρατιώτες στην Ουκρανία.

Αξιωματικοί του βρετανικού και του γαλλικού στρατού πήγαν στην Ουκρανία τον Απρίλιο για να εξετάσουν τις επιλογές. Η Βρετανία είναι πιθανό να επικεντρωθεί στην παροχή αεροπορικής υποστήριξης, δεδομένου ότι ο στρατός της έχει μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες.

