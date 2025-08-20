IDF: «Απωθήσαμε επίθεση μεγάλης κλίμακας στη νότια Γάζα, νεκροί 8 τρομοκράτες»



Τουλάχιστον 18 τρομοκράτες επιτέθηκαν στο στρατόπεδο του στρατού στη Χαν Γιουνίς το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα νέα στοιχεία των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) για το περιστατικό.

Οι τρομοκράτες βγήκαν από μια σήραγγα και άνοιξαν πυρ με πολυβόλα και RPG ενώ πλησίαζαν το στρατόπεδο.

Μερικοί από τους ένοπλους κατάφεραν να εισέλθουν στο στρατόπεδο, όπου αντάλλαξαν πυρά με στρατεύματα της Ταξιαρχίας Κφιρ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τουλάχιστον 10 από τους τρομοκράτες σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά στρατεύματα και σε αεροπορικές επιδρομές που διεξήγαν οι δυνάμεις, ενώ οκτώ κατάφεραν να διαφύγουν πίσω στη σήραγγα, αναφέρει η ανακοίνωση. Οι IDF έστειλαν επίσης ένα drone για να χτυπήσουν τους τρομοκράτες.

Τρεις στρατιώτες τραυματίστηκαν στο περιστατικό, με έναν να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι εργάζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων ενόπλων που εμπλέκονται στην επίθεση.

Οι IDF συνεχίζουν να σαρώνουν την περιοχή για να εντοπίσουν άλλους ενόπλους, οι οποίοι, σύμφωνα με τον στρατό, επιχείρησαν να απαγάγουν στρατιώτες.

Το περιστατικό σηματοδοτεί μια σπάνια περίπτωση μιας σχετικά μεγάλης ομάδας ενόπλων που επιχειρεί να επιτεθεί σε θέση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. Τον περασμένο μήνα, μια ομάδα τουλάχιστον 12 ενόπλων προσπάθησε να επιτεθεί σε έναν δρόμο που χρησιμεύει για τον ανεφοδιασμό των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στο Χαν Γιουνίς, σχολιάζουν οι Times of Israel.



Πηγή: skai.gr

