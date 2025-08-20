Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο Γουίλμινγκτον της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ όταν ένα όχημα έπεσε σε αγωγό φυσικού αερίου το πρωί της Τρίτης, τοπική ώρα.

Seconds after an explosion in Wilmington late this morning. Notice how high the debris was lofted. A major fire began afterwards. (Video from Jordan Branyon) pic.twitter.com/KeUMAh16OB August 19, 2025

Τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια έκρηξης αερίου σε Κτηνιατρικό Κέντρο στο Γουίλμινγκτον της Βόρειας Καρολίνας και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Δύο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους και ένας με σοβαρά εγκαύματα στα χέρια - μπράτσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε ως διαρροή αερίου λίγο μετά τις 11 π.μ., τοπική ώρα όταν το αυτοκίνητο χτύπησε το κτίριο, προκαλώντας ρήξη σε έναν αγωγό φυσικού αερίου. Οι πυροσβέστες του Γουίλμινγκτον έκαναν προκαταρκτική έρευνα για να βεβαιωθούν ότι το κτίριο ήταν άδειο όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Δεν υπήρχαν πολίτες μέσα, ωστόσο τότε τραυματίστηκαν οι τρεις πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Βίντεο δείχνουν συντρίμμια να αιωρούνται και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου.

Intense video shows massive explosion rock Wilmington, North Carolina, after car hits building gas line https://t.co/6SDZe8W8gA pic.twitter.com/DdkM7zu1As — New York Post (@nypost) August 19, 2025

Ο οδηγός φέρεται να τράπηκε σε φυγή μετά τη σύγκρουση και αργότερα συνελήφθη.

Το κτίριο του Κτηνιατρικού Κέντρου της Ανατολικής Καρολίνας βρισκόταν υπό ανακαίνιση όταν συνέβη το ατύχημα και αναμενόταν να ανοίξει ξανά τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με τη New York Post.

Intense video shows massive explosion rock Wilmington, North Carolina, after car hits building gas line https://t.co/dIYDHwI6aZ pic.twitter.com/EPmcBI9HxB — New York Post (@nypost) August 19, 2025

Η έκρηξη σημειώθηκε λιγότερο από ένα μίλι από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας-Γουίλμινγκτον.

