Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βόρεια Καρολίνα: Συντρίμμια αιωρούνται μετά από έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου - Δείτε βίντεο

Όχημα έπεσε σε αγωγό φυσικού αερίου και στη συνέχεια σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στο Γουίλμινγκτον της Βόρειας Καρολίνας - Τραυματίστηκαν 3 πυροσβέστες

Έκρηξη Βόρεια Καρολίνα

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο Γουίλμινγκτον της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ όταν ένα όχημα έπεσε σε αγωγό φυσικού αερίου το πρωί της Τρίτης, τοπική ώρα.

Τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια έκρηξης αερίου σε Κτηνιατρικό Κέντρο στο Γουίλμινγκτον της Βόρειας Καρολίνας και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Δύο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους και ένας με σοβαρά εγκαύματα στα χέρια - μπράτσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε ως διαρροή αερίου λίγο μετά τις 11 π.μ., τοπική ώρα όταν το αυτοκίνητο χτύπησε το κτίριο, προκαλώντας ρήξη σε έναν αγωγό φυσικού αερίου. Οι πυροσβέστες του Γουίλμινγκτον έκαναν προκαταρκτική έρευνα για να βεβαιωθούν ότι το κτίριο ήταν άδειο όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Δεν υπήρχαν πολίτες μέσα, ωστόσο τότε τραυματίστηκαν οι τρεις πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Βίντεο δείχνουν συντρίμμια να αιωρούνται και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου.

Ο οδηγός φέρεται να τράπηκε σε φυγή μετά τη σύγκρουση και αργότερα συνελήφθη.

Το κτίριο του Κτηνιατρικού Κέντρου της Ανατολικής Καρολίνας βρισκόταν υπό ανακαίνιση όταν συνέβη το ατύχημα και αναμενόταν να ανοίξει ξανά τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με τη New York Post.

Η έκρηξη σημειώθηκε λιγότερο από ένα μίλι από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας-Γουίλμινγκτον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Βόρεια Καρολίνα Έκρηξη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark