Καλιφόρνια: Άνδρας ξυλοκόπησε γυναίκα μέχρι λιποθυμίας - Αναζητείται από τις αρχές

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει το βίντεο με έναν μεγαλόσωμο άνδρα να επιτίθεται σε μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της συναυλίας του συγκροτήματος Rufus Du Sol στο στάδιο Rose Bowl στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια και να τη γρονθοκοπά μέχρι λιποθυμίας.

Το βίντεο, που κοινοποιήθηκε από την πλατφόρμα ειδήσεων του φεστιβάλ Festive Owl, δείχνει έναν άνδρα να ρίχνει μια γυναίκα στο έδαφος και να τη χτυπάει επανειλημμένα, ενώ άλλοι θεατές προσπαθούν να τον τραβήξουν μακριά της.

«Αυτός ο άντρας με γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χάσω τις αισθήσεις μου και να μου προκαλέσει σημαντική αιμορραγία, ενώ συνέχιζε να επιτίθεται στην παρέα μας», έγραψε η γυναίκα σε μήνυμα που κοινοποιήθηκε από το Festive Owl. Ζητά τη βοήθεια του κοινού για την αναγνώριση του δράστη, ενώ οι τοπικές αρχές τον αναζητούν, με τη σύλληψή του να θεωρείτε θέμα χρόνου.

Το θύμα είπε ότι ο άγνωστος άνδρας εξαγριώθηκε επειδή ένα ποτό χύθηκε κατά λάθος πάνω του. Σύμφωνα με τη γυναίκα, στη συνέχεια φώναξε ότι το περιστατικό έγινε σκόπιμα, και έφυγε τρέχοντας πριν επιστρέψει 30 λεπτά αργότερα ουρλιάζοντας και χρησιμοποιώντας βία.

«Προσπάθησα να ηρεμήσω την κατάσταση και ζήτησα ξανά συγγνώμη - και το επόμενο πράγμα που θυμάμαι ήταν ότι ξύπνησα σε μια ιατρική σκηνή μια ώρα αργότερα και έχασα ολόκληρη την παράσταση», δήλωσε η γυναίκα.

Το αυστραλιανό τρίο ηλεκτρονικής μουσικής ανέφερε σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα το βράδυ ότι ήταν συντετριμμένοι με την πράξη βίας που συνέβη στη συναυλία τους. Ενθάρρυναν όποιον είχε πληροφορίες για το περιστατικό να επικοινωνήσει με το αστυνομικό τμήμα της Πασαντίνα.

RÜFÜS DU SOL have issued a statement addressing the assault of a fan before their Rose Bowl show last weekend — calling the behavior completely unacceptable anywhere. pic.twitter.com/3EtF2rph11 — Festive Owl (@TheFestiveOwl) August 19, 2025

