Κομισιόν: Πρόταση αναστολής εμπορικών προνομίων για Ισραήλ

Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Η Κομισιόν υιοθετεί κυρώσεις εναντίον δύο εξτρεμιστών Ισραηλινών υπουργών και βίαιων εποίκων βάσει των σχετικών εξαγγελιών της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν , στην ομιλία της για την «κατάσταση της Ένωσης», την περασμένη εβδομάδα.

Πρόκειται για στοχευμένα μέτρα που αφορούν κατά κύριο λόγο το εμπόριο μεταξύ Ε.Ε – Ισραήλ, το οποίο ανήλθε σε 42,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, ενώ – περίπου το 37% του όγκου αυτού απολαμβάνει προτιμησιακή μεταχείριση.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους το ποσό αυτό είναι σημαντικό, καθώς το 37% της λεγόμενης προτιμησιακής μεταχείρισης αντιστοιχεί σε 5,8 δισ ευρώ των εισαγωγών ισραηλινών προϊόντων στην Ε.Ε. Για την Κομισιόν αυτό το μέτρο θα έχει υψηλό κόστος για το Ισραήλ.

Στο «στόχαστρο» των μέτρων μπαίνουν δύο Ισραηλινοί υπουργοί όπου πρόκειται να τους απαγορευθεί η είσοδος στην Ε.Ε αλλά και «πάγωμα» τυχόν περιουσιακών τους στοιχείων, ενώ δεν εκλείπουν μέτρα και κατά 10 μελών της Χαμάς που πήραν μέρος σε τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον του Ισραήλ.

Απαιτείται ειδική πλειοψηφία

Η πρόταση της Κομισιόν θα κατατεθεί προς έγκριση προς τα κράτη μέλη της Ε.Ε, όπου απαιτείται ειδική πλειοψηφία – δηλαδή από συνολικά 15 κράτη μέλη της Ε.Ε τα οποία εκπροσωπούν το 65% του συνολικού πληθυσμού της Ε.Ε.

«Είναι μια πρόκληση» τόνισε χθες η Επίτροπος ανθρωπιστικής βοήθειας και διαχείρισης κρίσεων Χάτζα Λαμπίμπ.

Διόλου τυχαία η Βελγίδα Επίτροπος αναφέρθηκε στην ειδική πλειοψηφία, καθώς δεν φαίνεται ακόμα να είναι εφικτή. Αντιρρήσεις ακόμα και για την εδώ και καιρό προτεινόμενη μερική αναστολή του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon εκφράζουν κράτη-μέλη, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, καθώς και η Τσεχία, Αυστρία, Ουγγαρία και Βουλγαρία.

Μιλώντας χθες σε μικρή ομάδα ανταποκριτών στις Βρυξέλλες, η Χάτζα Λαμπίμπ σημείωσε πάντως ότι «όλοι συμφωνούμε ότι το άρθρο 2 της συμφωνίας Ε.Ε – Ισραήλ έχει παραβιαστεί, επομένως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενεργήσουμε», καθώς διαφορετικά «υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε την αξιοπιστία μας και να ενισχύσουμε τη ρητορική ότι η Ε.Ε έχει διπλά στάνταρντ».

Υπενθύμισε όμως, ότι η Ε.Ε έχει βρεθεί από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του λαού στ η Γάζα καθώς από τον Οκτώβριο του 2023 έχουν ήδη δοθεί 500 εκ ευρώ. «Ήμασταν οι πρώτοι που ανταποκριθήκαμε (σ.σ. στις ανάγκες του πληθυσμού). Επιχειρούμε να βοηθήσουμε τις κοινότητες των Παλαιστινίων ενώ ήμασταν οι πρώτοι που ενισχύσαμε την Παλαιστινιακή Αρχή» τόνισε.

Παρόλα αυτά, η Χάτζα Λαμπίμπ ανέφερε ότι «αυτό που λείπει από την Ε.Ε είναι η ενότητα». Σε κάθε περίπτωση, προειδοποίησε ότι «η Ιστορία θα μας κρίνει».



Πηγή: Deutsche Welle

