Οι εκλογές έχουν σχεδόν φτάσει και κανείς μέχρι στιγμής δε γνωρίζει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών.

Οι δημοσκοπήσεις έως τώρα δείχνουν ότι στις κρίσιμες πολιτείες η διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων είναι μία με με δύο ποστοστιαίες μονάδες ή και λιγότερο.

Δεδομένης όλης αυτής της αβεβαιότητας, η Washington Post αναλύει τα 7 πιθανά σενάρια που μπορούν να συμβούν στις εκλογές και πώς θα μπορούσε τελικά να κριθεί ο νικητής.

1. Νίκη της Χάρις με οριακή διαφορά

Αυτό θα φαινόταν το πιο πιθανό σενάριο, σύμφωνα με τους μέσους όρους δημοσκοπήσεων της Washington Post.

Ο λόγος είναι ότι η Κάμαλα Χάρις κατέχει επί του παρόντος ένα ελαφρύ προβάδισμα σε τέσσερις από τις επτά κρίσιμες πολιτείες - Μίσιγκαν, Νεβάδα, Ουισκόνσιν και Πενσυλβάνια.

Και το μόνο που χρειάζεται πραγματικά είναι ο «Μπλε Τοίχος». Πρόκειται για έναν όρο που χρησιμοποιείται από πολιτικούς ειδήμονες για να αναφερθεί στις 18 πολιτείες των ΗΠΑ και στην Περιφέρεια της Κολούμπια που κέρδισε το Δημοκρατικό Κόμμα σε κάθε προεδρική εκλογή από το 1992 έως το 2012 .

Σε αυτές τις Πολιτείες οι ψηφοφόροι της Χάρις θα μπορούσαν να είναι οι Λευκοί και οι μεγαλύτερης σε ηλικία ψηφοφόροι. Αυτά τα δημογραφικά στοιχεία συνήθως ευνοούν τους Ρεπουμπλικάνους, αλλά οι Δημοκρατικοί τα πήγαν σχετικά καλά μαζί τους,σύμφωνα με την ιστορία παρόλο που έχουν δει κάποια πιθανή διάβρωση με άλλες βασικές ομάδες, όπως μαύρους, ισπανόφωνους και νέους ψηφοφόρους.

Οι Δημοκρατικοί τείνουν επίσης να τα πηγαίνουν καλύτερα με λευκούς ψηφοφόρους χωρίς πτυχία κολεγίου - μια σημαντική βάση του Ντόναλντ Τραμπ - σε αυτές τις πολιτείες.

Ένας άλλος βασικός παράγοντας που διαχωρίζει αυτές τις πολιτείες από τις άλλες είναι ότι πριν από την εποχή του Τραμπ, ήταν πάντα... μπλε. Ο Μπαράκ Ομπάμα δεν κέρδισε σε καμία από αυτές με λιγότερους από πέντε βαθμούς ούτε το 2008 ούτε το 2012. Οι Δημοκρατικοί ελπίζουν ότι η Χάρις μπορεί να ακολουθήσει τα χνάρια του Ομπάμα.

Η τέταρτη πολιτεία στην οποία η Χάρις έχει επί του παρόντος προβάδισμα αν και μικρό είναι η Νεβάδα, επίσης μπλε ακόμα και πριν από την εποχή του Τραμπ.

2. Οριακή νίκη Τραμπ

Μια νίκη του Τραμπ είναι πιο δύσκολο να προβλεφθεί, σύμφωνα με την Washington Post. Ο ίδιος φαίνεται να διατηρεί προβάδισμα σε τρεις ανατολικές πολιτείες, τη Τζόρτζια, τη Βόρεια Καρολίνα και την Πενσυλβάνια.

Στην Πενσυλβάνια συγκεκριμέμα, η διαφορά των δύο υποψηφίων έχει μειωθεί σημαντικά και η Χάρις προηγείται με λιγότερο από μία μονάδα. Ο Τραμπ έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα στη Τζόρτζια και οι δημοσκοπήσεις στη Βόρεια Καρολίνα δείχνουν ότι μπορεί να ανοίξει κι άλλο το προβάδισμά εκεί.

Σε αυτές τις πολιτείες τα κέρδη του Τραμπ από τους μαύρους ψηφοφόρους θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Η Τζόρτζια και η Βόρεια Καρολίνα έχουν μακράν τους μεγαλύτερους πληθυσμούς μαύρων μεταξύ των σημαντικών πολιτειών, και σχεδόν το 10% του εκλογικού σώματος στην Πενσυλβάνια είναι μαύροι.

Την ίδια ώρα, οι Δημοκρατικοί ανησυχούν ότι οι μαύροι ειδικότερα, οι άνδρες είναι πιο απρόθυμοι να ψηφίσουν μια γυναίκα για πρόεδρο, με τον Ομπάμα να προειδοποιεί πρόσφατα τους μαύρους με έντονο ύφος να ψηφίσουν Κάμαλα Χάρις.

Αλλά εκεί που εστιάζει περισσότερο ο Τραμπ είναι στις παραδοσιακά «Κόκκινες Πολιτείες» (Τζορτια και Βόρεια Καρολίνα) που κερδίζει, ενώ η τεράστια επένδυσή του στην πιο σημαντική πολιτεία την Πενσυλβάνια φαίνεται να αποδίδει.

3. Προβάδισμα Τραμπ στη Ζώνη του Ήλιου

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είδε να αποκτα σημαντικό πρβάδισμα στις δημοσκοπήσεις του στις πολιτείες που ανήκουν στην λεγόμενη Ζώνη του Ήλιου, ειδικά στην Αριζόνα, τη Τζόρτζια και τη Βόρεια Καρολίνα - τις τρεις πολιτείες στις οποίες προηγείται στους μέσους όρους στις δημοσκοπήσεις. Η Νεβάδα, με τις περιορισμένες δημόσιες κάλπες της, θεωρείται μπαλαντέρ.

Η ζώνη του Ήλιου είναι μια περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών που γενικά θεωρείται ότι εκτείνεται στα νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά

Το μειονέκτημα αυτού του μονοπατιού είναι ότι απαιτεί από τον Τραμπ να κερδίσει περισσότερες πολιτείες. Ακόμα κι αν ο Τραμπ νικήσει και στις τέσσερις αυτές πολιτείες, θα πρέπει να νικήσει και σε μία από τις βόρειες.

Οι τέσσερις πολιτείες που αναφέρονται είναι όλες πιο διαφορετικές από τους βόρειους γείτονές τους και ο Τραμπ έχει πραγματικά κέρδη από τους μαύρους και τους ισπανόφωνους ψηφοφόρους.

Τα ζητήματα που διαφαίνονται μεγάλα σε αυτήν την περιοχή περιλαμβάνουν το κόστος στέγασης, το οποίο έχει αυξηθεί περισσότερο εκεί από ό,τι στις βόρειες πολιτείες. Η παράνομη μετανάστευση θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εάν ο Τραμπ πάρει την Αριζόνα και τη Νεβάδα, δεδομένης της εγγύτητας αυτών των πολιτειών στα σύνορα και των υψηλών ποσοστών μεταναστών που ζουν εκεί χωρίς έγγραφα.

Οι τρεις πολιτείες στις οποίες ηγείται ο Τραμπ είναι επίσης εκείνες που μέχρι πρόσφατα έβγαζαν σταθερά Ρεπομπλικάνο. Πριν από το 2020, η Αριζόνα και η Τζόρτζια δεν είχαν γίνει μπλε από τη δεκαετία του 1990. Η Βόρεια Καρολίνα έχει γίνει μπλε μόνο μία φορά από τη δεκαετία του 1970 (το 2008).

Το ερώτημα που προκύπτει σε αυτή την περίπτωση είναι αν ο Τραμπ μπορεί να πάρει με το μέρος του μία βόρεια πολιτεία. Το 2020 έχασε οριακά στο Ουισκόνσιν, αλλά οι δημοσκοπήσεις στην Πενσυλβάνια δείχνουν ότι σε αυτή την πολιτεία είναι πιο κοντά στη νίκη.

4. Ο αγώνας της Χάρις

Είναι αρκετά εύλογο ότι η Χάρις έχει προβάδισμα σύμφωνα με τα στοιχεία από τις δημοσκοπήσεις στις κρίσιμες πολιτείες και από τις εθνικές δημοσκοπήσεις. Εάν ξεπεράσει τις δημοσκοπήσεις σε όλη τη χώρα κατά περίπου δύο μονάδες, θα μπορούσε να σαρώσει και τις επτά κρίσιμες πολιτείες. Και αν η συμμετοχή στις κάλπες είναι τόσο χαμηλή όσο ήταν το 2012, κερδίζει τουλάχιστον πέντε από τις επτά πολιτείες πολιτείες και περίπου 300 εκλογικές ψήφους.

Αν η Χάρις νικούσε τελικά, θα μιλούσαμε για το πώς οι γυναίκες την στήριξαν - όχι μόνο επειδή θα ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος, αλλά και λόγω του δικαιώματος στην άμβλωση. Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει επηρεάσει αρκετούς ψηφοφόρους και η νίκη των Δημοκρατικών από το Ανώτατο Δικαστήριο τους έδωσε σημαντική ώθηση κερδίζοντας τις καλύτερες επιδόσεις στην πρόσφατη ιστορία για το κόμμα.

Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να μιλάμε για το πώς ο Τραμπ έχασε έδαφος μεταξύ των λευκών γυναικών, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σημαντικά πίσω σε σχέση με το 2016 και με το 2020.

Θα μπορούσαμε επίσης να μιλάμε πολύ για την εκτεταμένη καθυστερημένη εστίαση του Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών σε προκλήσεις και ζητήματα όπως τα δικαιώματα των τρανς - τα οποία δεν φαίνεται να έχουν λειτουργήσει στο παρελθόν - αντί για ζητήματα όπως η οικονομία.

Ένας τελευταίος βασικός παράγοντας θα μπορούσε να είναι ότι οι Δημοκρατικοί είχαν απλώς περισσότερα κίνητρα να ψηφίσουν - όχι απαραίτητα επειδή αγαπούν την Χάρις, αλλά επειδή φοβούνται τον Τραμπ. Η δημοσκόπηση έδειξε ότι οι υποστηρικτές της Χάρις είναι πιο πιθανό να είναι «θυμωμένοι» και «αναστατωμένοι» εάν κερδίσει ο Τραμπ.

Εάν η Χάρις όντως κερδίσει, το ερώτημα μπορεί να είναι πόσο κοντά φτάνει στη νίκη σε πολιτείες όπως η Φλόριντα και το Τέξας.

5. Μια καταστροφή του Τραμπ

Είναι γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις υποτίμησαν τον Τραμπ τόσο το 2016 όσο και το 2020. Τι θα γινόταν αν το έκαναν ξανά;

Εάν η συμμετοχή σε κάθε πολιτεία είναι τόσο χαμηλή όσο ήταν το 2016, ο Τραμπ κερδίζει κάθε κρίσιμη πολιτεία εκτός από τη Νεβάδα. Αν η συμμετοχή είναι όπως το 2020, ο Τραμπ θα έπαιρνε και τις επτά. Και στις δύο περιπτώσεις, το Εκλογικό Κολλέγιο θα έμοιαζε πολύ με το 2016, όταν ο Τραμπ κέρδισε 306 εκλογικούς ψήφους. Όσο για το πώς θα μπορούσε να συμβεί;

Σχεδόν αναμφίβολα τα σημαντικά κέρδη του Τραμπ στις δημοσκοπήσεις μεταξύ των μαύρων και ισπανόφωνων ψηφοφόρων -ιδιαίτερα των ανδρών- πραγματοποιούνται την ημέρα των εκλογών. Ίσως άλλες ομάδες να στραφούν προς τον Τραμπ καθώς η απροθυμία των ψηφοφόρων να ψηφίσουν μια γυναίκα για πρόεδρος θα εμφανιζόταν με τρόπους που δεν έχει εμφανιστεί στις δημοσκοπήσεις.

Μια τέτοια καταστροφή θα σήμαινε πιθανώς μια πιο σκληρή ετυμηγορία για την οικονομία υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν από ό,τι υποδηλώνουν οι δημοσκοπήσεις επί του παρόντος. Θα μπορούσε επίσης να ρίξει τα φώτα της δημοσιότητας στον ρόλο των δικαιωμάτων των τρανς.

Επίσης, πιθανότατα να παίξει κάποιο ρόλο το γεγονός ότι ο Τραμπ φαίνεται να είναι πιο δημοφιλής από ό,τι ήταν στην προεκλογική εκστρατεία το 2016 είτε το 2020, όταν μόνο περίπου 4 στους 10 Αμερικανούς τον συμπαθούσαν.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πάνω από το 43% τον συμπαθεί. Μια δημοσκόπηση της Washington Post-Schar School την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι το 51% των ψηφοφόρων στις επτά κρίσιμες πολιτείες τενέκριναν την προεδρία του. Αυτό είναι τπ υψηλότερο από ποτέ ποσοστό που συγκεντρώνει από όταν ήταν στην εξουσία, εκτός από τις πρώτες μέρες.

6. Μια ανακατωσούρα

Τα παραπάνω σενάρια αγνοούν την πραγματική πιθανότητα, που δεν είναι άλλη από τι να δούμε κάτι απροσδόκητο που δεν βγάζει όμως και πολύ νόημα.

Ίσως οι βόρειες πολιτείες και οι πολιτείες της ζώνης του Ήλιου να χωριστούν για διάφορους λόγους. Ίσως η Χάρις να χάσει μια βόρεια πολιτεία, αλλά να την αναπληρώσει με τη Νεβάδα και τη Βόρεια Καρολίνα - μια πολιτεία που κέρδισε ο Τραμπ δύο φορές αλλά έχει έναν πληθυσμό που αλλάζει γρήγορα και όπου οι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν για τη χαμηλή συμμετοχή στις φιλικές προς τον Τραμπ περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον τυφώνα Helene.

Ίσως ο Τραμπ να κερδίσει την Αριζόνα, το Μίσιγκαν, τη Βόρεια Καρολίνα και τη Τζόρτζια.

Όλες αυτές οι πολιτείες είναι αρκετά κοντά και θα μπορούσε να υπάρξει έντονη ταλάντευση με κάθε τρόπο. Σε κάθε εκλογική διαδικασία βλέπουμε κράτη να μας εκπλήσσουν, όπως αποδεικνύουν τα εκλογικά λάθη.

7. Ισοψηφία

Είναι απίθανο αλλά θεωρητικά πιθανό να έχουμε ισοπαλία 269-269 στο εκλογικό σώμα.

Το πιο πιθανό σενάριο σε αυτό είναι η Χάρις να κερδίσει το Μίσιγκαν, την Πενσυλβάνια και το Ουισκόνσιν αλλά να χάσει τα υπόλοιπα και τη 2η περιφέρεια της Νεμπράσκα (όπου κατέχει μεγάλο προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, αλλά εκεί δεν υπάρχουν και πολλές δημοσκοπήσεις).

Αν υποθέσουμε ότι θα κερδίσει όπως αναμένεται στην Νεμπράσκα, το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι ο Τραμπ θα κερδίσει την Πενσυλβάνια, το Μίσιγκαν και είτε τη Βόρεια Καρολίνα είτε τη Τζόρτζια - και καμία άλλη πολιτεία.

Σε αυτό το σημείο, θα είχαμε αυτό που είναι γνωστό ως «μια ενεχψόμενη εκλογή», όπου η Βουλή θα εκλέγει τον πρόεδρο ρίχνοντας ένα ψηφοδέλτιο για την αντιπροσωπεία κάθε πολιτείας.

Ποιο κόμμα ελέγχει τις περισσότερες αντιπροσωπείες θα εξαρτηθεί από τα εκλογικά αποτελέσματα στις εκλογές του 2024. Αλλά αυτή τη στιγμή, φαίνεται πολύ πιο πιθανό να είναι Ρεπουμπλικανός.

Μπορεί να είναι το λιγότερο πιθανό αποτέλεσμα, αλλά καθώς με τους δύο υποψηφίους να μάχονται στήθος με στήθος τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.

