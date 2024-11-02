ΗΠΑ: Η πολιτεία Ουάσιγκτον θέτει σε επιφυλακή την Εθνοφρουρά εν όψει των εκλογών

Ο κυβερνήτης της αμερικανικής πολιτείας Ουάσιγκτον (βορειοδυτικά), ο Τζέι Ίνσλι, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως ενεργοποιεί «προληπτικά» στοιχεία της Εθνοφρουράς, τα θέτει σε επιφυλακή εξαιτίας «γενικών και συγκεκριμένων» πληροφοριών και ανησυχιών για το ξέσπασμα βίαιων επεισοδίων, λίγα 24ωρα πριν από τις αμφίρροπες προεδρικές εκλογές της Τρίτης.

Η πολιτεία, όπου η αντιπρόεδρος και υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις αναμένεται να κερδίσει με άνεση τον πρώην πρόεδρο και υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων Ντόναλντ Τραμπ, κατά δημοσκοπήσεις, είναι η μια από τις δύο όπου ειδικά κουτιά στα οποία ήταν σε θέση οι πολίτες να καταθέτουν τα ψηφοδέλτιά τους εκ των προτέρων πυρπολήθηκαν αυτή την εβδομάδα.

Δίνεται δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές εκ των προτέρων στην Ουάσιγκτον και ήδη πάνω από 2 εκατομμύρια κάτοικοί της έχουν ψηφίσει, σύμφωνα με το Election Lab του πανεπιστημίου της Φλόριντας.

«Με βάση γενικές και συγκεκριμένες πληροφορίες και ανησυχίες για το ενδεχόμενο βίας ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις γενικές εκλογές του 2024, θέλω να διασφαλίσω πως είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι να αντιδράσουμε», εξήγησε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Ίνσλι σε επιστολή του που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπό του χθες.

Εκατοντάδες ψηφοδέλτια υπέστησαν ζημιά ή καταστράφηκαν εξαιτίας της χρήσης εμπρηστικού μηχανισμού στο ειδικό κουτί όπου μπορούσαν οι πολίτες να αφήνουν τις ψήφους τους εκ των προτέρων στην πόλη Βανκούβερ, σύμφωνα με τον κ. Ίνσλι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

