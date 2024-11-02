Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ήχησαν σειρήνες σε διάφορους τομείς του κεντρικού Ισραήλ αφού έγιναν εκτοξεύσεις από τον Λίβανο όπλων που πέρασαν στην ισραηλινή επικράτεια.

Συγκεκριμένα έκαναν λόγο για τρία βλήματα που πέρασαν στην ισραηλινή επικράτεια από τη λιβανική. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Αμεσης Βοήθειας επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η υπηρεσία ασθενοφόρων και τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για επιπόλαιους έως μέτριας σοβαρότητας τραυματισμούς καθώς και για δύο ανθρώπους που παρουσίασαν συμπτώματα στρες.

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ ανέφερε κατόπιν πως προσπάθησε να πλήξει «στόχο κρίσιμης σημασίας» στο βόρειο Ισραήλ με drones. Δεν είναι σαφές αν η ανακοίνωση αυτή συνδέεται με την ενεργοποίηση του συστήματος αεράμυνας.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τον πόλεμο σε δυο μέτωπα, εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας κι εναντίον της Χεζμπολά στον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

