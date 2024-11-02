Τουλάχιστον 52 νεκροί και 72 τραυματίες σε ισραηλινά πλήγματα στον ανατολικό Λίβανο

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε αργά το βράδυ χθες Παρασκευή τους θανάτους 52 ανθρώπων στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο ανατολικό τμήμα της χώρας, οι οποίοι εξαπολύθηκαν χωρίς καμιά προειδοποίηση στους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα, όπως αυτές που απευθύνει σχεδόν καθημερινά ο στρατός του Ισραήλ.

Το υπουργείο έκανε λόγο για «52 νεκρούς και (άλλους) 72 τραυματίες, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό (των θυμάτων) των πληγμάτων του ισραηλινού εχθρού στην επαρχία Μπααλμπέκ-Χερμέλ».

Οι βομβαρδισμοί στοχοποίησαν 14 τομείς της επαρχίας, διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.