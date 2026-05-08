Πιθανό κρούσμα χανταΐού εντοπίστηκε σήμερα στην επαρχία Αλικάντε της Ισπανίας, εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την περαιτέρω εξάπλωση της νόσου.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο υφυπουργός Υγείας της χώρας, Χαβιέρ Παδίγια, πρόκειται για μια γυναίκα στη νοτιοανατολική Ισπανία η οποία επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που είχε προσβληθεί από τον ιό και πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ. Η γυναίκα παρουσιάζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη από χανταΐό.

Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ εξετάζεται κατά πόσο υπήρξε έκθεση της γυναίκας στον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

«Αν και σπάνιος, ο χανταΐός μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Απαιτείται στενή παρακολούθηση των ασθενών, κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία», τόνισε ο ΠΟΥ.

Πηγή: skai.gr

