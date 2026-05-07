Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξήρε σήμερα την «καλή» συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τη διαχείριση της εστίας λοίμωξης από χανταϊό που εντοπίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο, παρά την αμερικανική απόφαση πριν από έναν και πλέον χρόνο να αποχωρήσει η Ουάσινγκτον από αυτό τον οργανισμό του ΟΗΕ.

Το πλοίο MV Hondius, που έκανε το ταξίδι από την Αργεντινή στο Πράσινο Ακρωτήρι, βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής από την Κυριακή όταν ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι τρεις επιβάτες πέθαναν και ότι η αιτία φέρεται να ήταν ο χανταϊός.

Η πλειονότητα των ανθρώπων εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλοίο, αλλά προσπάθειες καταβάλλονται σε αρκετές χώρες για να βρεθούν αυτοί που εγκατέλειψαν το πλοίο κατά τη διάρκεια μιας ενδιάμεσης στάσης προτού επιβεβαιωθεί ο ιός.

Επιβάτες μπορεί να επέστρεψαν στις ΗΠΑ, των οποίων ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) υπέγραψε, μόλις λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, διάταγμα για την αποχώρηση της χώρας από τον ΠΟΥ, που τίθεται σε ισχύ μετά την προβλεπόμενη από τον κανονισμό προθεσμία ενός έτους.

Ωστόσο «αυτήν τη στιγμή, τα πράγματα προχωρούν όπως πριν, με την ανταλλαγή πληροφοριών από την πλευρά μας και λαμβάνουμε επίσης πληροφορίες από την αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γεμπρεγέσους όταν ρωτήθηκε επ΄αυτού κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

Ο Αμπντιραχμάν Μαχαμούντ, διευθυντής επιχειρήσεων στο Τμήμα Συντονισμού Συναγερμού και Αντιμετώπισης εκτάκτων υγειονομικών καταστάσεων, υπογράμμισε επίσης ότι "η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους αμερικανικούς θεσμούς πηγαίνει πολύ καλά σε τεχνικό επίπεδο".

«Θα ήθελα να υπογραμμίσω την εξαιρετική τεχνική συνεργασία που είχαμε έως τώρα με τον ομόλογό μου των CDC (Κέντρων για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών στις ΗΠΑ)», με τον οποίο «έχουμε πολύ θετικές και τακτικές συζητήσεις, σχεδόν καθημερινά», πρόσθεσε η Αναΐς Λεγκάν, τεχνική εμπειρογνώμονας για τους ιογενείς αιμορραγικούς πυρετούς στον ΠΟΥ.

Ο Μαχαμούντ υπενθύμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν συμβαλλόμενο μέρος του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΥΚ) και ότι, στο πλαίσιο αυτό, «συνεχείς ανταλλαγές πληροφοριών λαμβάνουν χώρα και από τις δύο πλευρές».

Η Αργεντινή, απ' όπου απέπλευσε το πλοίο την 1η Απριλίου και από όπου το πρώτο κρούσμα αυτής της εστίας μπορεί να μολύνθηκε, επίσης ανακοίνωσε πέρυσι την αποχώρησή της από τον ΠΟΥ.

Οι αποχωρήσεις των ΗΠΑ και της Αργεντινής χρειάζεται ακόμη να επικυρωθούν από τις χώρες μέλη του ΠΟΥ κατά την παγκόσμια συνέλευσή τους, από τις 18 έως τις 23 Μαΐου στη Γενεύη.

Ο Τέντρος δήλωσε σήμερα ότι ο ΠΟΥ συνεργάζεται με τις υγειονομικές αρχές της Αργεντινής, όπου ο ιός των Άνδεων --το μόνο στέλεχος του χανταϊού που ειναι μεταδοτικό μεταξύ ανθρώπων και έχει αναγνωριστεί ως υπεύθυνο για την εστία της λοίμωξης-- είναι ενδημικός.

«Ευχαριστώ την κυβέρνηση της Αργεντινής για τη συνεργασία της», δήλωσε διευκρινίζοντας ότι ο ΠΟΥ οργάνωσε την αποστολή 2.500 κιτ ανίχνευσης του ιού από την Αργεντινή προς εργαστήρια πέντε χωρών.

Τόνισε ότι η κρίση του χανταϊού θα μπορούσε να προτρέψει το Μπουένος Άιρες και την Ουάσινγκτον να «αναθεωρήσουν την απόφασή τους» περί αποχώρησης από τον ΠΟΥ και πρόσθεσε: «Οι ιοί δεν νοιάζονται για την πολιτική μας, δεν νοιάζονται για τα σύνορά μας».

Πηγή: skai.gr

