Η Τουρκία ετοιμάζεται να καταθέσει νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο για τη διεκδίκηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου, όπως αναφέρει το Bloomberg σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, διακινδυνεύοντας την κλιμάκωση των εντάσεων σε μια περιοχή με υφιστάμενα και δυνητικά κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Το προσχέδιο νόμου αποτελεί το πρώτο βήμα της Τουρκίας για να παγιώσει τις αξιώσεις της και να δηλώσει επίσημα την κυριότητα σε δυνητικούς πόρους φυσικού αερίου, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, καθώς και εκείνα της αυτοανακηρυχθείσας Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, στον «αγώνα δρόμου» για το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο, ένα σημείο έντασης λόγω αλληλοεπικαλυπτόμενων εδαφικών διεκδικήσεων. Αυτή την εβδομάδα, ένας κορυφαίος σύμμαχος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας μεταξύ της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ.

«Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που επιδιώκει την ένταση», δήλωσε την Τετάρτη στο κοινοβούλιο ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης. «Αλλά οποιαδήποτε κίνηση αγνοεί τα δικαιώματά της, τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της ή τους Τουρκοκύπριους, θα συναντήσει σθεναρή απάντηση».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αρνήθηκε να προβεί σε σχολιασμό.

Διαφωνίες και διεθνείς αντιδράσεις

Η Ελλάδα επιμένει ότι τα νησιά μπορούν να καθορίζουν τα όρια της υφαλοκρηπίδας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ενώ η Τουρκία απορρίπτει αυτή την προσέγγιση και υποστηρίζει ότι η υφαλοκρηπίδα πρέπει να μετράται μόνο από την ηπειρωτική χώρα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να επιβεβαιώσει την τουρκική άποψη σε επίσημη μορφή για πρώτη φορά, ανέφεραν οι πηγές. Παραμένει ασαφές πότε θα συζητηθεί το νομοσχέδιο.

Οι δυνητικές αξιώσεις της Τουρκίας θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν να αναζωπυρώσουν τις εντάσεις με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα υπεράκτια αποθέματα φυσικού αερίου ανοικτά της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ιδιαίτερα ακανθώδη, καθώς η χώρα έχει επίσημα κυριαρχία σε ολόκληρο το νησί. Η Ουάσιγκτον προέτρεψε την Ελλάδα και την Τουρκία να διατηρήσουν τον διάλογο για να συζητήσουν τον τρόπο διαχείρισης των δραστηριοτήτων εξερεύνησης. Η ΕΕ έχει απειλήσει στο παρελθόν την Τουρκία με κυρώσεις για τις ενεργειακές της έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, ανταποκρινόμενη στις εκκλήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου για την προάσπιση της κυριαρχίας τους.

Η Κύπρος παραμένει ουσιαστικά διχοτομημένη από τότε που ο τουρκικός στρατός κατέλαβε το βόρειο τρίτο του νησιού το 1974, μετά από απόπειρα πραξικοπήματος κατά την οποία μια στρατιωτική χούντα στην Αθήνα επιδίωξε να ενώσει την Κύπρο με την Ελλάδα. Το αυτοαποκαλούμενο κράτος της τουρκοκυπριακής μειονότητας στο βορρά, το οποίο αναγνωρίζεται μόνο από την Άγκυρα, εγείρει αξιώσεις σε οποιουσδήποτε ενεργειακούς πόρους ανακαλυφθούν ανοικτά των ακτών.

Η Ελλάδα θεωρεί την τουρκική ενέργεια ως εισβολή, ενώ η Τουρκία τη θεωρεί κίνηση για την προστασία των Τουρκοκυπρίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.