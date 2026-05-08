Μύδρους κατά της γαλλικής εξωτερικής πολιτικής εξαπολύει ο πρέσβης του Ισραήλ στη Γαλλία Ζοσουά Ζάρκα, χαρακτηρίζοντας «προδοσία» την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης της χώρας να απαγορεύσει σε αεροπλάνα που μετέφεραν αμερικανικό οπλισμό προς το Ισραήλ να πετούν πάνω από το έδαφός της.

Όπως αναφέρει ο ισραηλινός πρέσβης σε συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό «Valeurs actuelles», τα όπλα αυτά θα χρησιμοποιούνταν εναντίον του Ιράν και όχι του Λιβάνου.

«Η τελευταία άρνηση αυτού του είδους χρονολογείται από το 1973, την περίοδο του πολέμου του Γιομ Κιπούρ εναντίον των αραβικών κρατών. Αυτό δείχνει πόσο η γαλλική κυβέρνηση δεν αντιλήφθηκε σωστά τη βαρύτητα της απόφασής της» σημειώνει ο ίδιος.

Σχολιάζοντας στη συνέχεια τη δήλωση του Γάλλου προέδρου Μακρόν ότι εξετάζει τον ρόλο των γαλλικών δυνάμεων, σε συμμαχία με Ευρωπαίους, ως αντικατάσταση των κυανόκρανων της Προσωρινής Δυνάμεις του ΟΗΕ στο Λίβανο, ο πρέσβης του Ισραήλ αναφέρει τα εξής: «Σήμερα, δεν αρκούν πλέον τα μεγάλα λόγια. Αν η Γαλλία ήθελε πραγματικά να βοηθήσει τον Λίβανο, θα μπορούσε να το είχε κάνει εδώ και πολύ καιρό. Η Γαλλία δεν αποδέχθηκε ποτέ την ιδέα του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ ούτε, μάλιστα, πρότεινε τη βοήθειά της γι' αυτή την αποστολή. Το αεροπλανοφόρο της, ανοιχτά της Κύπρου, θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί για να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ από το να αντιδράσει στην πίεση των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου στο πεδίο. Δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζει κανείς μια οργάνωση τρομοκρατική και ταυτόχρονα, να τη μεταχειρίζεται ως νόμιμο πολιτικό εταίρο».

Τέλος, απαντώντας στο ερώτημα «σε ποιο βαθμό έχουν επιδεινωθεί οι σχέσεις Γαλλίας-Ισραήλ;» ο Ζοσουά Ζάρκα δηλώνει: «Πρόκειται για μια μακρά σειρά αποφάσεων που έλαβε η Γαλλία και οι οποίες οδήγησαν σε αυτή την επιδείνωση. Ξεκινώντας από την απαγόρευση συμμετοχής του Ισραήλ στις γαλλικές εκθέσεις αμυντικού εξοπλισμού. Ο τρόπος και η χρονική στιγμή που επέλεξε η Γαλλία για να αναγνωρίσει επίσημα την ύπαρξη παλαιστινιακού κράτους έπαιξαν, επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

