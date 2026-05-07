Χανταϊός: Σε 3 ηπείρους η ιχνηλάτηση - Το πιθανότερο σενάριο για το πώς ξεκίνησε

Ένα τεράστιο δίκτυο επιτήρησης με παγκόσμια εμβέλεια έχει αρχίσει να στήνεται γύρω από την ιχνηλάτηση νέων πιθανών κρουσμάτων του χανταϊού, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος και εκτός του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius στο οποίο εξαπλώθηκε πρώτα η νόσος.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια γιγαντιαία επιχείρηση ιχνηλάτησης από τις υγειονομικές αρχές σε 3 ηπείρους, και συγκεκριμένα σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Νότια Αφρική.

Η καθυστερημένη ενεργοποίηση του διεθνούς συναγερμού είχε ως αποτέλεσμα πολλοί επιβάτες να έχουν ήδη ταξιδέψει στις πατρίδες τους, καθιστώντας τον εντοπισμό των επαφών τους επιτακτική ανάγκη.

Το αποτύπωμα της νόσου σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Η ανησυχία έχει μεταφερθεί πλέον στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου καταγράφονται περιπτώσεις υπό επιτήρηση σε τουλάχιστον τρεις πολιτείες.

Η Τζόρτζια έκανε γνωστό ότι παρακολουθεί δύο κατοίκους, η Αριζόνα επιβεβαίωσε την επιτήρηση ενός ατόμου μέσω του τοπικού Υπουργείου Υγείας, ενώ στην Καλιφόρνια αναζητείται και παρακολουθείται ένας, απροσδιόριστος μέχρι στιγμής, αριθμός επιβατών του κρουαζιερόπλοιου.

Στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο Άμστερνταμ, όπου μια αεροσυνοδός νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα. Η γυναίκα φέρεται να είχε στενή επαφή με την επιβάτιδα που έχασε τη ζωή της από τον ιό στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Η υγειονομική εικόνα περιλαμβάνει επί του παρόντος:

Αεροδιακομιδές: Τρεις επιβεβαιωμένοι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένες μονάδες σε Γερμανία και Ολλανδία.

Τουλάχιστον έξι άτομα παρουσιάζουν συμπτώματα που προσομοιάζουν με αυτά του χανταϊού.

Δύο ταξιδιώτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και δύο στη Σιγκαπούρη παραμένουν σε απομόνωση μέχρι την έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος δεν έχει παρέλθει, καθώς ο ιός μπορεί να «επωάζεται» στον οργανισμό έως και δύο μήνες. Αυτό σημαίνει ότι οι καραντίνες ενδέχεται να παραταθούν για οκτώ εβδομάδες, με ορατό το ενδεχόμενο εμφάνισης νέων κρουσμάτων στο άμεσο μέλλον.

Πιθανό «σημείο μηδέν» η Νότια Αμερική

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες στην Αργεντινή στρέφονται στην προέλευση της μόλυνσης. Οι επιστήμονες εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τη δραστηριότητα ενός ζεύγους Ολλανδών, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που νόσησαν.

Το επικρατέστερο σενάριο θέλει το ζευγάρι να μολύνθηκε κατά τη διάρκεια παρατήρησης πουλιών σε χωματερή στη νότια Αργεντινή, ένα περιβάλλον όπου ευδοκιμούν τα τρωκτικά-φορείς του ιού. Οι αρχές αναλύουν πλέον εξονυχιστικά το δρομολόγιο του ζευγαριού σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη, προσπαθώντας να συνθέσουν το παζλ της διασποράς πριν από την επιβίβασή τους στο κρουαζιερόπλοιο.

Στο μεταξύ, το πλοίο συνεχίζει την πορεία του προς τα Κανάρια Νησιά με 140 επιβάτες, ενώ κάθε άτομο που αποβιβάζεται τίθεται αυτόματα υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Πηγή: skai.gr

