Ιταλία: Συγκρούσεις ακροαριστερών διαδηλωτών με την αστυνομία στην Μπολόνια

Ακροαριστεροί διαδηλωτές συγκρούσθηκαν το απόγευμα με αστυνομικές δυνάμεις στην Μπολόνια. Οι διαδηλωτές πέταξαν μεταλλικά αντικείμενα και καπνογόνα στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με γκλομπ και χρήση πυροσβεστικών αντλιών.

Η κινητοποίηση είχε οργανωθεί ως διαμαρτυρία για την παρουσία στην Μπολόνια μελών της νεοφασιστικής οργάνωσης Casa Pound.

Ένας άνδρας ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε τατουάζ με φασιστικό συμβολισμό στο στήθος, ξυλοκοπήθηκε από πάνω από δέκα διαδηλωτές.

Στην ίδια περιοχή, περίπου διακόσιοι αναρχικοί διαδήλωσαν επίσης κατά της συγκέντρωσης των μελών της Casa Pound, χωρίς να υπάρξουν συγκρούσεις με την αστυνομία.



«Κόκκινοι εγκληματίες, με πέτρες και ξύλα, επιτίθενται στην αστυνομία. Ο τόπος σου δεν είναι η Μπολόνια, είναι η φυλακή. Τιμή στις αστυνομικές δυνάμεις» σχολίασε ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι.

Delinquenti rossi, con sassi e bastoni, all’assalto della Polizia.

Il vostro posto non è Bologna, è la galera.

