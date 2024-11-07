«Auction for Action»: Καλλιτέχνες βοηθούν τις πληγείσες κοινότητες στη Βαλένθια

Ο Αργεντινο-Ισπανός καλλιτέχνης, Φελίπε Παντόνε, και η ομάδα του ξεκίνησαν πρωτοβουλία για να βοηθήσουν τις κοινότητες που επλήγησαν από τις φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια της Ισπανίας.

Η ιδέα για τη διοργάνωση της δημοπρασίας «Auction for Action» προέκυψε, αφού το δικό του στούντιο καταστράφηκε από την κακοκαιρία DANA, ωστόσο, καμία από τις δωρεές δεν θα διατεθεί για την αποκατάσταση του.

Αντίθετα, ο καλλιτέχνης και η ομάδα του συνεργάζονται απευθείας με τοπικούς οργανισμούς και πρωτοβουλίες αρωγής, όπως το Ίδρυμα Coloring the World, για να διασφαλίσουν ότι οι δωρεές θα φθάσουν στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Στη δημοπρασία πωλούνται έργα καλλιτεχνών απ' όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων, των Ana Barriga, Okuda, Demsky, Jaime Hayon και PichoAvo, με πολλές ακόμη συνεισφορές να ακολουθήσουν.

«Ακριβώς όπως ο λαός της Βαλένθια έχει συγκεντρωθεί για να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, κάνω μια διεθνή έκκληση για να στρέψω την προσοχή σε αυτήν την τραγωδία» εξήγησε ο Φελίπε Παντόνε. «Μαζί, μπορούμε να επαναφέρουμε μια κοινότητα στα πόδια της – μια κοινότητα που έχει χάσει τα πάντα και πρέπει να ξαναχτιστεί από την αρχή».

«Η Βαλένθια μας χρειάζεται. Επισκεφτείτε τη AUCTIONforACTION.art και βοηθήστε στην ανοικοδόμηση. Συνεισφέρετε, δωρίστε, προσφέρετε, δώστε μέσω του GoFundMe, μοιραστείτε, διαδώστε τη λέξη. Κάθε χειρονομία μετράει και μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. GRÀCIES #AuctionForAction #Valencia» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Φελίπε Παντόνε.

Πηγή: skai.gr

