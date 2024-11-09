Βαρθολομαίος: Συγχαρητήρια στον Τραμπ για την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ

O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απέστειλε θερμή συγχαρητήρια επιστολή προς τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο εύχεται υγεία, δύναμη και επιτυχία κατά την επικείμενη δεύτερη προεδρική θητεία του.

«Αναγνωρίζοντας τις τεράστιες ευθύνες μιας τέτοιας ηγετικής θέσης, προσευχόμαστε οι αποφάσεις σας να καθοδηγούνται από τη σοφία και τη συμπόνια, καθώς και από τη δύναμη που απαιτείται για τη διατήρηση της αρμονίας και της ασφάλειας στο μεγάλο και θεοφύλακτο έθνος σας», επισημαίνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και προσθέτει:

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με την αρχαία ιστορία του και τη θεμελιώδη δέσμευσή του για διάλογο και συμφιλίωση, παραμένει σταθερός υποστηρικτής όλων των προσπαθειών για προώθηση της ειρήνης και της κατανόησης μεταξύ λαών διαφορετικών πολιτισμών και πεποιθήσεων. Ελπίζουμε ότι, υπό την ηγεσία σας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την υπόθεση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας —αξίες που έχουν βαθιά απήχηση στην Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση και σε όλες τις θρησκευτικές κοινότητες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

