Τα συνδικάτα θα ηγηθούν σήμερα διαδηλώσεων σε όλη την Ισπανία σε μια προσπάθεια να επιβάλουν συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και του επιχειρηματικού τομέα που αφορά τη μείωση των ωρών απασχόλησης με φόντο την εναντίωση των εργοδοτών που ανησυχούν ότι κάτι τέτοιο θα καταστήσει τους υπαλλήλους τους "ακριβότερους".

📣 Els sindicats reclamen la reducció de la jornada laboral. ⏱️



🗣️ "Hi ha milions d'hores extres sense pagar. Aquest país d'esclavisme no és el que volem els treballadors" José Luis García, CCOO.



🗣️ "La reducció de la jornada laboral és inevitable i inajornable" Amparo… pic.twitter.com/pc1lfKcuMJ September 26, 2024

Οι Σοσιαλιστές του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ επιδιώκουν να πείσουν τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε ένα σχέδιο για τη μείωση των εργάσιμων ημερών κατά 2,5 ώρες από 40 ώρες που ισχύει σήμερα, κάτι το οποίο, όπως υποστηρίζουν, θα ενισχύσει την παραγωγικότητα.

✊Avui ens hem manifestat enfront de la seu de la @CAEB exigint la implantació de la jornada laboral de 37,5 hores📢 Menys hores, més drets, millors condicions per a tots els treballadors/as,💪És el moment de reduir la jornada laboral

No podem esperar més!

#ReduccionJornadaYa pic.twitter.com/oQhQOQksi7 — Unio Insular CCOO Mallorca (@CcooUnio) September 26, 2024

Η Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να γεφυρώσει το χάσμα της παραγωγικότητας ανάμεσα στις χώρες μέλη της για να συμβαδίσει με τους ανταγωνιστές της στον τομέα της οικονομίας, τις ΗΠΑ και την Κίνα, όπως ανέφερε πρόσφατα σε έκθεσή του για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι.

Για να εξασφαλίσει τη στήριξη των εργοδοτών η κυβέρνηση έχει προσφέρει ένα μπόνους προσλήψεων για τις μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα υπαλλήλους προκειμένου να αντισταθμίσει τη μείωση των ωρών εργασίας διατηρώντας παράλληλα το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών, σύμφωνα με μια πηγή που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις.

Η Μαδρίτη μπορεί να εγκρίνει τη μείωση χωρίς ομοφωνία και σύμφωνα με ανώτερη κυβερνητική πηγή θα το πράξει πριν από το τέλος του 2024.

Η πρόταση υπολογίζει την εργάσιμη εβδομάδα σε ετήσια βάση και έτσι οι εργαζόμενοι σε τομείς όπου είναι δύσκολο να προσαρμοστούν οι βάρδιες --όπως είναι ο κλάδος της φιλοξενίας-- θα μπορούν να συγκεντρώνουν εργατοώρες οι οποίες αργότερα θα "εξαργυρώνονται" με τη μορφή άδειας.

Οι Ισπανοί εργάζονται περισσότερες ώρες από την πλειονότητα των Ευρωπαίων.

Σύμφωνα με την Eurostat, οι εργάσιμες ημέρες κατά μέσο όρο στην Ισπανία ήταν 36,4 ώρες την εβδομάδα το 2023, σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 36,1 ώρες.

Η υπουργός Εργασίας της χώρας, Γιολάντα Ντίαζ, έχει δηλώσει ότι η μείωση των ωρών εργασίας θα αυξήσει την παραγωγικότητα, έναν τομέα στον οποίο η Ισπανία υπολείπεται κατά παράδοση των υπόλοιπών Ευρωπαίων εταίρων της.

Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εκφράζουν φόβους ότι η πρόταση αυτή θα σημαίνει ότι οι υπάλληλοί τους θα εργάζονται λιγότερες ώρες με τον ίδιο μισθό.

Ο αντίκτυπος αντίστοιχων μέτρων σε άλλες χώρες δεν είναι σαφής.

Το 2000 η Γαλλία θέσπισε 35ωρο εβδομαδιαίας εργασίας θεωρώντας ότι αυτό θα δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν αύξηση στο κόστος εργασίας καθιστώντας τους Γάλλους εργαζόμενους πιο ακριβοπληρωμένους, με σχετικούς όρους, και τις επιχειρήσεις λιγότερο ανταγωνιστικές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

