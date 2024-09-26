Δεν πήγε στο δείπνο του Μπάιντεν ο Ερντογάν - Επέστρεψε στην Τουρκία

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέστρεψε από τη Νέα Υόρκη στην Τουρκία σήμερα το πρωί, ακυρώνοντας τη συμμετοχή του στο δείπνο που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προς τιμήν το ηγετών που συμμετείχαν στην 79η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το αεροσκάφος του προέδρου Ερντογάν προσγειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 9:30 το πρωί.

Από την πλευρά της τουρκικής προεδρίας δεν έγινε κάποια αναφορά για τους λόγους που ο Ταγίπ Ερντογάν δεν πήγε στο δείπνο του Αμερικανού προέδρου.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η σύζυγός του Εμινέ Ερντογάν συμμετείχε στη δεξίωση που παρέθεσε η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών Τζιλ Μπάιντεν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.