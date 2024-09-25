Μέσα στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης της και για την τήρηση της νομοθεσίας για τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό, η Επιθεώρηση Εργασίας ξεκίνησε από τον Μάιο του 2024 και συνεχίζει στοχευμένους ελέγχους, αξιοποιώντας δεδομένα από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», μέσω της χρήσης ειδικών αναφορών για τις δηλώσεις αναπροσαρμογής των αποδοχών, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Συγκριμένα, μέχρι σήμερα, ελέγχθηκαν 1.170 επιχειρήσεις και οι αποδοχές 8.518 εργαζομένων. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε 286 επιχειρήσεις και 1.949 εργαζόμενους διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν αναπροσαρμοστεί οι αποδοχές, με βάση τα νομοθετημένα κατώτατα όρια.

Μετά την παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας, επήλθε συμμόρφωση, ενώ σε 43 περιπτώσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα, συνολικού ύψους 49.200 ευρώ.

Παράλληλα, οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Επίσης, η Επιθεώρηση Εργασίας, απευθυνόμενη σε κάθε εργαζόμενο, τονίζει τα εξής:

« Είναι παράνομο να σας πληρώνει ο εργοδότης σας λιγότερο από τον νομοθετημένο ελάχιστο μισθό, γι' αυτό ελέγξτε τον μισθό σας και μιλήστε με τον προϊστάμενό σας ή τον υπεύθυνο μισθοδοσίας, για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε την αύξηση του μισθού που δικαιούστε. Ο κατώτατος μισθός είναι νόμος και όχι επιλογή.

Μπορείτε να καταγγείλετε τον εργοδότη σας, εάν σας υποαμείβει. Ακόμα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιθεώρηση Εργασίας για περαιτέρω λεπτομέρειες, εφόσον χρειαστεί, απευθυνόμενοι στο τοπικό τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων της περιοχής σας. Η Επιθεώρηση Εργασίας εξετάζει κάθε καταγγελία, που λαμβάνει. Οι επιθεωρητές θα εξετάσουν τις αμοιβές όλου του προσωπικού στον χώρο εργασίας σας, όχι μόνο τις δικές σας. Εάν επιθυμείτε να διατηρήσετε την ανωνυμία σας, η Επιθεώρηση Εργασίας δεν πρόκειται να αποκαλύψει ποιος έκανε την καταγγελία.

Η Επιθεώρηση Εργασίας θα διαπιστώσει, εάν σας οφείλονται χρήματα και θα πει στον εργοδότη σας να σας τα καταβάλει απευθείας. Η Επιθεώρηση Εργασίας δεν θα κλείσει την υπόθεση έως ότου σας καταβληθούν οι οφειλές και, αν δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβάλει κυρώσεις.

Ο νόμος για τον κατώτατο μισθό ισχύει σε όλη την ελληνική επικράτεια για τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Κανένας εργοδότης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταβάλει στους εργαζομένους του τον νόμιμο κατώτατο μισθό/ημερομίσθιο».

Ειδικότερα, μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης υπ΄ αριθ. 25058/29/03/2024 (ΦΕΚ 1974/Β/29/03/2024), ο νόμιμος κατώτατος μισθός/ημερομίσθιο που ισχύει από την 1η Απριλίου 2024 για πλήρη απασχόληση για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες αντίστοιχα όλης της χώρας έχει ως ακολούθως:

για τους υπαλλήλους, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 830 ευρώ και

για τους εργατοτεχνίτες, το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα 37,07 ευρώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 5053/2023 (Α΄ 158), σε όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα, πριν από τις 14/2/2012 και μετά την 1η/1/2024.

Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση, λόγω προϋπηρεσίας, καθορίζεται ως εξής:

Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά σε ποσοστό 30% για προϋπηρεσία εννέα ετών και άνω.

Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

Οι ατομικές και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από τον κατά τα ανωτέρω οριζόμενα νόμιμο κατώτατο μισθό και νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

