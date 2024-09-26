Επίθεση με drone από το Ιράκ στο λιμάνι Εϊλάτ στο Ισραήλ: 2 τραυματίες

Η βρετανική εταιρεία ασφαλείας Ambrey είπε την Πέμπτη ότι ένα από τα δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εκτόξευσε η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ την Τετάρτη έπληξε το λιμάνι Εϊλάτ του Ισραήλ, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές όπως μεταδίδει το Reuters.

