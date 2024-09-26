Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίθεση με drone από το Ιράκ στο λιμάνι Εϊλάτ στο Ισραήλ: 2 τραυματίες

Ένα από τα δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ την Τετάρτη έπληξε το λιμάνι Εϊλάτ του Ισραήλ σύμφωνα με την Ambrey

drone

Η βρετανική εταιρεία ασφαλείας Ambrey είπε την Πέμπτη ότι ένα από τα δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εκτόξευσε η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ την Τετάρτη έπληξε το λιμάνι Εϊλάτ του Ισραήλ, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Drones λιμάνι Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή Μεσανατολικό Ιράκ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark