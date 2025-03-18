Ισπανία: Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν τη χώρα για τρίτη συναπτή εβδομάδα

Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν την Ισπανία σήμερα, για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, την ώρα που τουλάχιστον δύο άνθρωποι αγνοούνται και εκατοντάδες έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου ποταμοί υπερχείλισαν ή η στάθμη τους έχει αυξηθεί επικίνδυνα.

Οι Ισπανοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, τέσσερις μήνες αφότου οι καταρρακτώδεις βροχές στην ανατολική Βαλένθια προκάλεσαν τη φονικότερη φυσική καταστροφή στη χώρα εδώ και δεκαετίες. Πολλοί κατηγόρησαν αξιωματούχους της αυτοδιοίκησης και της κεντρικής κυβέρνησης ότι άργησαν πάρα πολύ να στείλουν ειδοποίηση ή να σημάνουν συναγερμό για τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο περιφερειακός ηγέτης της Ανδαλουσίας, ο Χουάν Μανουέλ Μορένο, προέτρεψε τους πολίτες να επιδεικνύουν πολύ μεγάλη προσοχή σήμερα.

«Σας παρακαλώ να είστε πολύ προσεκτικοί, ακόμα κι αν η βροχή κοπάσει. Το να περνάτε από έναν χείμαρρο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο», είπε ο Μορένο, την ώρα που δύο άνθρωποι αγνοούνται στην περιφερειακή πρωτεύουσα, τη Σεβίλη.

Οι αρχές πιστεύουν ότι το ζευγάρι επιχείρησε να διασχίσει ένα ρέμα και ενδεχομένως παρασύρθηκε. Το άδειο αυτοκίνητό του βρέθηκε αναποδογυρισμένο σε κοντινή απόσταση.

Οι αρχές της Ανδαλουσίας λένε πως συνολικά 368 οικογένειες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους προληπτικά στην επαρχία της Μάλαγας. Σε μία από τις πόλεις, την Κάρταμα, περίπου 20 άνθρωποι και τα κατοικίδιά τους διασώθηκαν από τα πλημμυρισμένα σπίτια τους.

Στην Αγουίλας, μια παραθαλάσσια πόλη της Μεσογείου στη Μούρθια, οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων διέσωσαν εννέα ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί μέσα στα οχήματά τους σε ένα ρέμα. Επιβαίνοντες σε πλεούμενα έλαβαν επίσης βοήθεια και μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς τοποθεσίες στην ίδια περιοχή.

Ένας Βρετανός κάτοικος, ο Βέρνον, έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ότι άδειασε τα νερά από το σπίτι των γειτόνων του χρησιμοποιώντας έναν κουβά.

«Κανείς εδώ, ούτε οι πιο ηλικιωμένοι κάτοικοι, έχουν βιώσει ξανά να βρέχει 19 ημέρες από τις τελευταίες 20. Καταρρακτωδώς, αδιάκοπα. Όλη τη νύχτα», έγραψε.

Οι τελευταίες εβδομάδες βροχοπτώσεων στην Ισπανία έχουν σχεδόν βάλει τέλος στη σοβαρή ξηρασία που η χώρα έζησε το διάστημα μεταξύ 2021 και 2024.

Τα αποθέματα νερού αυξήθηκαν στο 65,8%, ενώ πριν από έναν χρόνο ανέρχονταν στο 56,8% και ο μέσος όρος των 10 τελευταίων ετών ανερχόταν σε 59,1%.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

