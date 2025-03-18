Φον ντερ Λάιεν: Η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για μια σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες στρέφουν την προσοχή τους στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

«Η Ρωσία έχει επεκτείνει σημαντικά τη στρατιωτική-βιομηχανική παραγωγική ικανότητά της... Αυτή η επένδυση τροφοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ την προετοιμάζει για μελλοντική σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στην Κοπεγχάγη, στη Βασιλική Δανική Στρατιωτική Ακαδημία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την άμυνά της μέχρι το 2030, προσθέτοντας ότι πρέπει να αναπτύξει στρατηγικές δυνατότητες αποτροπής και να επενδύσει στη στρατιωτική βιομηχανική βάση. «Ετοιμότητα το 2030 σημαίνει να έχουμε εξοπλιστεί και να έχουμε αναπτύξει τις ικανότητες για αξιόπιστη αποτροπή», δήλωσε.

Αναφερόμενη στις προτεραιότητες της ΕΕ, υπογράμμισε την ανάγκη για αύξηση των αμυντικών δαπανών, ανάπτυξη μεγάλων έργων και ενίσχυση της συνεργασίας στην προμήθεια στρατιωτικών εξοπλισμών.

Επιπλέον, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας κοινής ομάδας εργασίας με την Ουκρανία για τον συντονισμό της στρατιωτικής βοήθειας.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η ΕΕ θα υποστηρίζει πάντα την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας και της Δανίας, απαντώντας εμμέσως στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον έλεγχο της Γροιλανδίας. «Θέλω να είμαι ξεκάθαρη προς τους πολίτες της Γροιλανδίας και της Δανίας ότι η Ευρώπη θα υποστηρίζει πάντα την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα», είπε.

