Νεκρός είναι ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, Ταξιαρχίες αλ Κουντς, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των νυχτερινών σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε αξιωματούχος της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης και πηγές.

«Ο Ναζί Αμπού Σαϊφ, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών αλ Κουντς, γνωστός ως Αμπού Χάμζα, σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματούχος της παλαιστινιακής οργάνωσης αυτής, συμμάχου της Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας. Ο αξιωματούχος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Πηγές που συνδέονται με την Ισλαμικός Τζιχάντ είπαν ότι η ισραηλινή επιδρομή είχε στόχο το σπίτι του Χάμζα στο κέντρο της Γάζας και από την επιδρομή σκοτώθηκαν και πολλά άλλα μέλη της οικογένειάς του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

