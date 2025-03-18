Το απερχόμενο κοινοβούλιο της Γερμανίας ενέκρινε την Τρίτη το σχέδιο του εν αναμονή καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για τη μαζική αύξηση του κρατικού δανεισμού, που περιλαμβάνει και ριζικές αλλαγές στο «φρένο του χρέους», αίροντας δεκαετίες δημοσιονομικού συντηρητισμού με την ελπίδα ότι η κίνηση αυτή θα αναζωογονήσει την οικονομική ανάπτυξη, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Η έγκριση της Bundestag αποτελεί μια σημαντική νίκη για τον Μερτς, καθώς του εξασφαλίσει κεφάλαια εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για να αυξήσει τις επενδύσεις και να δώσει νέα ώθηση στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από δύο χρόνια ύφεσης.

Υπενθυμίζεται ότι η συντηρητική συμμαχία CDU/CSU του Μερτς και οι Σοσιαλδημοκράτες, που βρίσκεται σε συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές του περασμένου μήνα, εξασφάλισαν την προηγούμενη εβδομάδα τη σύμφωνη γνώμη των Πρασίνων επί του σχεδίου, που προβλέπει τη δημιουργία ενός ταμείου 500 δισ. ευρώ για επενδύσεις στις υποδομές και αλλαγές στους κανόνες δανεισμού της χώρας για την ενίσχυση της άμυνας και την αναζωογόνηση της ανάπτυξης.

«Εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία είχαμε μια εσφαλμένη αίσθηση ασφάλειας», ανέφερε ο Μερτς ενώπιον του γερμανικού κοινοβουλίου πριν την ψηφοφορία. «Η απόφαση που λαμβάνουμε σήμερα για την αμυντική ετοιμότητα... δεν μπορεί να είναι τίποτα λιγότερο από το πρώτο σημαντικό βήμα για μια νέα ευρωπαϊκή αμυντική κοινότητα», πρόσθεσε.

Τη σκυτάλη λαμβάνει τώρα η Άνω Βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου, Bundesrat, η οποία εκπροσωπεί τα 16 κρατίδια της Γερμανίας, όπου η σχετική ψηφοφορία πρόκειται να διεξαχθεί την Παρασκευή.

Ανώτερα στελέχη των Συντηρητικών και των Σοσιαλδημοκρατών δήλωσαν ότι το σχέδιο αναμένεται να λάβει την έγκριση και της Άνω Βουλής, καθώς οι Βαυαροί Ελεύθεροι Ψηφοφόροι συμφώνησαν να στηρίξουν το σχέδιο.

Οι Συντηρητικοί του Μερτς και οι Σοσιλαδημοκράτες έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να εγκριθεί το σχετικό σχέδιο από το απερχόμενο κοινοβούλιο φοβούμενοι ότι το νέο κοινοβούλιο, που συγκροτείται στις 25 Μαρτίου και όπου η ακροδεξιά και η ακροαριστερά θα έχουν διευρυμένη παρουσία, θα μπορούσε να μπλοκάρει τη μεταρρύθμιση.

«Αυτή η απόφαση έχει τη δυνατότητα να ωθήσει την ιστορία της χώρας μας σε μια νέα κατεύθυνση, να παράσχει μια θετική νέα αρχή για τη Γερμανία, μια θετική ναι αρχή για την Ευρώπη», δήλωσε ο επικεφαλής του SPD, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

«Η Ευρώπη βρίσκεται από τη μια δίπλα σε μια επιθετική Ρωσία και από την άλλη, απέναντι στις απρόβλεπτες Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Πηγή: skai.gr

