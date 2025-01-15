Η Ισπανία υποδέχθηκε 94 εκατομμύρια ξένους τουρίστες τον περασμένο χρόνο, αριθμό που αποτελεί ρεκόρ, έναντι 85,1 εκατομμυρίων το 2023, χρονιά που είχε σημειωθεί το προηγούμενο ρεκόρ, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση που ανακοίνωσε σήμερα το ισπανικό υπουργείο Τουρισμού.

Η Ισπανία υποδέχθηκε «περίπου 94 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες στη διάρκεια του 2024, μια αύξηση 10% σε σχέση με το 2023», δήλωσε ο Ζόρντι Ερέου σε συνέντευξη Τύπου.

Η χώρα «εξακολουθεί να καταρρίπτει ρεκόρ στην υποδοχή διεθνούς τουρισμού» και επιβεβαιώνει τον «πρωταγωνιστικό» ρόλο της στον τουριστικό τομέα, είπε ο υπουργός.

Η χώρα, δεύτερος τουριστικός προορισμός μετά τη Γαλλία, που υποδέχθηκε 98 εκατομμύρια επισκέπτες το 2023, σύμφωνα με τη δημόσια υπηρεσία Atout France, είχε έσοδα 126 δισ, ευρώ χάρη στους ξένους επισκέπτες. έναντι 108 δισ. πριν από ένα έτος.

Στην τελευταία έκθεσή της, που δημοσιεύθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου, η ένωση επαγγελματιών Mesa del Turismo είχε μιλήσει για υποδοχή 95 εκατομμυρίων επισκεπτών το 2024, για ένα επίπεδο εξόδων 200 δισ. ευρώ , ενσωματώνοντας εκείνα των Ισπανών τουριστών.

Πρόκειται για ένα καλό νέο για την ισπανική οικονομία, που αναμένεται να καταγράψει ανάπτυξη 3,1% το 2024 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας -- ποσοστό σαφώς υψηλότερο από εκείνο της ευρωζώνης, όπου η ανάπτυξη αναμένεται να περιοριστεί στο 0,8% σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Όμως προκαλεί σοβαρές εντάσεις μεταξύ των πολιτών, που καταγγέλλουν τα αρνητικά αποτελέσματα, κυρίως στη στέγαση -- η εξάπλωση των τουριστικών καταλυμάτων κατηγορείται ότι προκάλεσε την εκτόξευση των ενοικίων μειώνοντας τον αριθμό των κατοικιών που είναι διαθέσιμες για τους κατοίκους.

Η κατάσταση ώθησε τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να ανακοινώσει προχθές, Δευτέρα, μια νέα δέσμη μέτρων, μεταξύ των οποίων αύξηση της φορολογίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων και μια μεγάλη αύξηση του φόρου κατοικιών που αγοράζουν μη Ευρωπαίοι πολίτες που δεν κατοικούν στην Ισπανία, που μπορεί να φθάσει μέχρι το 100% της αξίας τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

