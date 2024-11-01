Εl Diario για τις πλημμύρες στην Ισπανία: Eντοπίστηκαν άλλοι 70 νεκροί

Η εφημερίδα El Diario αποκαλύπτει πρακτικά της σύσκεψης του Cecopi, δηλαδή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων στη Βαλένθια, για τη διαχείριση της κρίσης.

Στα πρακτικά αυτά γίνεται λόγος για 1900 αγνοούμενους μετά τις φονικές πλημμύρες στην Ισπανία.

Λόγω των διαστάσεων που πήρε η είδηση πρόεδρος της επαρχίας της Βαλένθια το διαψεύδει λέγοντας ότι δεν ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα δεδομένα και αφήνει πάλι απροσδιόριστο τον αριθμό.

Αναφέρει επίσης ότι έχουν εντοπιστεί ακόμα 70 πτώματα που δεν έχουν συμπεριληφθεί στον απολογισμό των 205.

Δεκάδες ψάχνουν πληροφορίες στο internet για αγνοούμενους

Στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και, ως έσχατη λύση, στα αυτοσχέδια νεκροτομεία της Βαλένθιας: καθώς δεν έχουν νέα από τους δικούς τους ανθρώπους, πολλοί κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να βρουν κάποια πληροφορία για την τύχη τους, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη νοτιοανατολική Ισπανία.

Στον Cadena Ser, ένας από τους μεγαλύτερους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας και στη δημόσια τηλεόραση TVE, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανακοινώσεις για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Όμως, τρεις ημέρες μετά την τραγωδία, οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανοί εξανεμίζονται.

Στη Βαλένθια, οι αρχές έχουν αποκλείσει τα δύο προσωρινά νεκροτομεία και ζητούν από τους συγγενείς αγνοουμένων να μην πηγαίνουν εκεί γιατί «δεν θα μπορούν να λάβουν την απαιτούμενη προσοχή και τις πληροφορίες» που αναζητούν από τους ιατροδικαστές.

Λόγω της έλλειψης επικοινωνίας, η αλληλεγγύη στο διαδίκτυο αποκτά νέα σημασία. Εθελοντές πηγαίνουν σε πλημμυρισμένες κοινότητες και παρέχουν πληροφορίες στους διαχειριστές των σελίδων.

