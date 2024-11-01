Ισπανία- πλημμύρες: Δεκάδες ψάχνουν στο internet για αγνοούμενους στη Βαλένθια

Στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και, ως έσχατη λύση, στα αυτοσχέδια νεκροτομεία της Βαλένθιας: καθώς δεν έχουν νέα από τους δικούς τους ανθρώπους, πολλοί κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να βρουν κάποια πληροφορία για την τύχη τους, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη νοτιοανατολική Ισπανία.

Ο απολογισμός παραμένει ακόμη προσωρινός, 205 νεκροί και άγνωστος αριθμός αγνοουμένων.

«Ονομάζεται Ραμόν Γκαρθία Χίσμπερτ. Ζει στο Αλμπάλ. Είναι ο αδελφός του. Το τηλέφωνό του είναι κλειστό από την Τρίτη. Σας παρακαλώ, μοιραστείτε αυτό το μήνυμα για να τον ξαναβρούμε».

Το μήνυμα συνοδεύεται από μια φωτογραφία και είναι ένα από τα δεκάδες που αναρτήθηκαν στον λογαριασμό @dana.desaparecidos στο Instagram. Η λέξη dana προέρχεται από την ονομασία του καιρικού φαινομένου που σάρωσε τη Βαλένθια, το desapararecidos σημαίνει «αγνοούμενοι» στα ισπανικά. Τη σελίδα την διαχειρίζεται από την Ίμπιζα η 38χρονη Βανέσα Μολίνα.

«Η ιδέα ήταν να προσπαθήσω να βοηθήσω όπως μπορούσα», εξήγησε η Μολίνα στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η 38χρονη έχει σπουδάσει μάρκετινγκ και προσπαθεί με τις αναρτήσεις της στα κοινωνικά δίκτυα «να φτάσουν τα μηνύματα στον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων».

Οι οικογένειες της στέλνουν φωτογραφίες, την ακριβή περιγραφή των ρούχων που φορούσαν οι αγνοούμενοι, έναν αριθμό τηλεφώνου και, συνήθως, έναν αριθμό κυκλοφορίας, καθώς πάρα πολλοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα αυτοκίνητά τους που παρασύρθηκαν από τα νερά.

Στην Παϊπόρτα, στα προάστια της Βαλένθιας, εκτός από τους 62 νεκρούς, δεκάδες κάτοικοι αγνοούνται ακόμη.

Επί δύο ημέρες, ο θείος της Τσαΐμα Μπουτσάφρα «είχε χαθεί», αφηγήθηκε η ίδια στην πλατφόρμα Χ. Δεν υπήρχε τρόπος να επικοινωνήσει μαζί του, το τηλεφωνικό δίκτυο και το Ίντερνετ ήταν εν μέρει εκτός λειτουργίας.

Έτσι στράφηκε για βοήθεια στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Το μήνυμά της το είδαν 216.000 άνθρωποι και, μέσα σε 24 ώρες, έφερε καρπούς αφού το θείος Αζίζ Μπουτσάφρα «εντοπίστηκε».

Στον Cadena Ser, ένας από τους μεγαλύτερους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας και στη δημόσια τηλεόραση TVE, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανακοινώσεις για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Όμως, τρεις ημέρες μετά την τραγωδία, οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανοί εξανεμίζονται.

Στη Βαλένθια, οι αρχές έχουν αποκλείσει τα δύο προσωρινά νεκροτομεία και ζητούν από τους συγγενείς αγνοουμένων να μην πηγαίνουν εκεί γιατί «δεν θα μπορούν να λάβουν την απαιτούμενη προσοχή και τις πληροφορίες» που αναζητούν από τους ιατροδικαστές.

Λόγω της έλλειψης επικοινωνίας, η αλληλεγγύη στο διαδίκτυο αποκτά νέα σημασία. Εθελοντές πηγαίνουν σε πλημμυρισμένες κοινότητες και παρέχουν πληροφορίες στους διαχειριστές των σελίδων.

«Νοσηλεύτριες που πήγαν στο Μπενετούσερ (σ.σ. στην επαρχία της Βαλένθιας) με ενημέρωσαν απευθείας», είπε η Βανέσα Μολίνα, που ανανεώνει τη σελίδα της στο Instagram μόλις βρεθεί κάποιος. «Είχαμε δεκάδες καλές ειδήσεις», πρόσθεσε.

Εκατοντάδες άνθρωποι μοιράζονται επίσης φωτογραφίες των ζώων τους και, κάποιες φορές, η κατάληξη είναι ευτυχής: ένα μπουλ τεριέ, ένας σκύλος, ελαφρά τραυματισμένος στη μουσούδα, βρέθηκε απόψε στο Μπενετούσερ, σύμφωνα με τον λογαριασμό @danadesaparecidos Valencia όπου αναγράφεται και το τηλέφωνο του ανθρώπου που τον διέσωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

