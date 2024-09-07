Ένα τέταρτο μέρος του δημοφιλούς franchise ταινιών «Ocean’s», φαίνεται να είναι στα σκαριά, σύμφωνα με το Deadline και άλλα αμερικανικά μέσα.

Οι διάσημοι «κλέφτες» Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) και Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) επιστρέφουν μαζί με την παρέα τους και «φλερτάρουν» τον Εντουαρντ Μπέργκερ (Edward Berger) για τη θέση του σκηνοθέτη.

OCEAN’S 14 is currently in development, with George Clooney and Brad Pitt set to reprise their roles.



Edward Berger (All Quiet on the Western Front) is in talks to direct the film.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/bri9OeCMwE — cinesthetic. (@TheCinesthetic) September 5, 2024

Σύμφωνα μάλιστα με το Deadline, η Warner Bros και η Smokehouse εργάζονται επιμελώς για το Ocean’s 14, το οποίο θα είναι το πρώτο χωρίς τον σκηνοθέτη Steven Soderbergh.

Tide Rising For 'Ocean's 14?' 'Conclave' Helmer Edward Berger Courted To Join George Clooney, Brad Pitt: The Dish https://t.co/dcZN65BFm2 — Deadline (@DEADLINE) September 5, 2024

Τον περασμένο χρόνο ο Κλούνεϊ σε συνέντευξή του στο Uproxx, είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ξανά με τον Πιτ και τα υπόλοιπα μέλη, σε μια ολοκαίνουργια ταινία του franchise, «με ένα πολύ καλό σενάριο».

Στην ερώτηση για το εάν θα λέγεται «Η Συμμορία των 14 (Ocean’s 14)» είπε ότι «δε θα το έλεγα έτσι…Θέλω να πω η ιδέα είναι να το κάνουμε σαν το «Going in Style» του 1979».

Το πρόβλημα είναι ότι ο χαρακτήρας του Κλούνεϊ, ο Danny Ocean με τον τίτλο, υποτίθεται ότι είναι νεκρός.

Επίσης κάποια μέλη της «συμμορίας» δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή και συγκεκριμένα οι Μπέρνι Μακ (Bernie Mac) και Καρλ Ράινερ (Carl Reiner).

Η πρωτότυπη ταινία κυκλοφόρησε το 1960 με πρωταγωνιστές τους Φρανκ Σινάτρα (Frank Sinatra), Ντιν Μάρτιν (Dean Martin), Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ (Sammy Davis Jr.), Πίτερ Λόφορντ (Peter Lawford) και Τζόι Μπίσοπ (Joey Bishop).

Το 2001 κυκλοφόρησε το ριμέικ «Ocean’s Eleven» με τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον (Matt Damon), Άντι Γκαρσία (Andy Garcia) και Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts). Γνώρισε μεγάλη επιτυχία φέρνοντας $450 εκατομμύρια παγκοσμίως στο box office και δύο sequels το “Ocean’s 12” (Η Συμμορία των 12) και το “Ocean’s 13” (Η Συμμορία των 13) το 2004 και 2007 αντίστοιχα.

