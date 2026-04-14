Iσπανία: Νομιμοποιεί μισό εκατομμύριο μετανάστες χώρις άδεια παραμονής

Η κυβέρνηση της Ισπανίας ετοιμάζεται εγκρίνει στις 14 Απριλίου ένα διάταγμα που αναμένεται να νομιμοποιήσει περίπου 500.000 μετανάστες χωρίς χαρτιά, δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος αντιτάχθηκε στην ευρωπαϊκή τάση για την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης.

Το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει το μέτρο «που ξεκινά τη διαδικασία έκτακτης νομιμοποίησης για τα άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα μας», έγραψε ο Σάντσεθ σε επιστολή που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας μια απόφαση που είχε αρχικά ανακοινωθεί τον Ιανουάριο.

El Consejo de Ministros aprobará hoy el Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular en nuestro país.



Un acto de normalización, de reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra… pic.twitter.com/Es9il0KE59 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 14, 2026

«Αυτή η νομιμοποίηση είναι, πάνω απ' όλα, μια πράξη ομαλοποίησης», επειδή τα άτομα που αφορά ήδη «χτίζουν την πλούσια, ανοιχτή και πολυπολιτισμική Ισπανία που είμαστε και που φιλοδοξούμε να γίνουμε», δήλωσε ο Σάντσεζ.

«Ο δρόμος είναι σαφής: Καλύτερη ένταξη, καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση όλων όσων ήδη ζουν ανάμεσά μας», επεσήμανε.

Ο ηγέτης των Σοσιαλιστών υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η Ισπανία χρειάζεται τη μετανάστευση για να καλύψει τα κενά στο εργατικό δυναμικό και να αντισταθμίσει τη γήρανση του πληθυσμού, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις συντάξεις και το κράτος πρόνοιας, σημειώνουν οι Straits Times.

Στην επιστολή του αναγνώρισε «το δυναμισμό των μεταναστών», οι οποίοι έχουν βοηθήσει την Ισπανία να γίνει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Η υπουργός Μετανάστευσης Έλμα Σάις δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER ότι οι μετανάστες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από αυτή την εβδομάδα έως τις 30 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

