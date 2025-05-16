Απροσδόκητη υποχώρηση κατέγραψε ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ τον Μάιο, ο οποίος μάλιστα διολίσθησε στο δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία του, ενώ το ίδιο διάστημα οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό σκαρφάλωσαν σε πολυετή υψηλά, εν μέσω της εντεινόμενης αβεβαιότητας που έχουν προκαλέσει οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο δείκτης υποχώρησε στις 50,8 μονάδες από τις 52,2 μονάδες που ήταν τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

Σχεδόν τα 3/4 των ερωτηθέντων καταναλωτών επικαλέστηκαν αυθόρμητα ως αιτία τους δασμούς, υποδηλώνοντας ότι η εμπορική πολιτική συνεχίζει να αποτελεί τον κυρίαρχο επιβαρυντικό παράγοντα στις απόψεις των καταναλωτών για την οικονομία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η ανησυχία για τους δασμούς υπερβαίνει την κομματική ιδεολογία, καθώς ένα αξιοσημείωτο ποσοστό Ρεπουμπλικανών έδωσε την ανωτέρω απάντηση.

Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 22 Απριλίου και 13 Μαΐου, ήτοι λίγο πριν ανακοινωθεί η συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας να μειώσουν προσωρινά τους δασμούς που έχουν επιβάλλει η μία στην άλλη, για 90 ημέρες, ενόσω διαπραγματεύονται μια εμπορική συμφωνία.

Ωστόσο, «το προσωρινό πάγωμα είναι απίθανο να πείσει τους καταναλωτές ότι η εμπορική πολιτική έχει σταθεροποιηθεί αρκετά ώστε οι καταναλωτές ή οι επιχειρήσεις να προβούν σε ουσιαστικά σχέδια για το μέλλον», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Joanne Hsu, επκεφαλής της έρευνας.

Οι καταναλωτές αναμένουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν το επόμενο έτος. Ειδικότερα, οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό το επόμενο 12μηνο αυξήθηκαν στο 7,3%, που είναι το υψηλότερο επίπεδο από το 1981, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομία μειώθηκε σχεδόν κατά μία μονάδα στις 46,5 μονάδες, που αποτελεί χαμηλό σχεδόν 45 ετών, ενώ ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών υποχώρησε κατά 2,2 μονάδες στις 57,6 μονάδες.

Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 διαμορφώθηκε επίσης η άποψη των καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική τους κατάστασης.



Πηγή: skai.gr

