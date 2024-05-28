Αντιπρόσωπος της UNICEF στην Παπούα Νέα Γουινέα εκτίμησε σήμερα ότι είναι «ελάχιστα πιθανό» τα σωστικά συνεργεία να βρουν επιζώντες στον τόπο μεγάλης κατολίσθησης που έθαψε χωριό στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

«Δεν πρόκειται για αποστολή διάσωσης, αλλά για αποστολή ανάκτησης» των πτωμάτων, είπε ο Νιλς Κράιερ στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Οι πιθανότητες είναι πολύ λίγες» να επέζησε οποιοσδήποτε όταν το χωριό θάφτηκε εξαιτίας της κατολίσθησης, εξήγησε.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα, οι αρχές αποκάλυψαν ότι κατολίσθηση «έθαψε ζωντανούς πάνω από 2.000 ανθρώπους» σε υψίπεδα της χώρας του Ειρηνικού τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ζητώντας βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.